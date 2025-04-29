McLaren протестувала свій новий гіперкар в арктичних умовах (фото, відео) — Finance.ua
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McLaren протестувала свій новий гіперкар в арктичних умовах (фото, відео)

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McLaren протестувала свій новий гіперкар в арктичних умовах (фото, відео)
McLaren протестувала свій новий гіперкар в арктичних умовах (фото, відео)
McLaren завершила випробування свого майбутнього гіперкара W1 в умовах наднизьких температур, перевіряючи нову гібридну силову установку V8 на межі можливостей в Арктичному колі, пише Hypebeast.
Програма тестування в умовах холоду була спрямована на тонке налаштування шасі W1, системи контролю тяги, векторизації крутного моменту та електронної стабілізації на поверхнях з надзвичайно низьким рівнем зчеплення.
Двигун MHP-V8 W1 потужністю 1257 кінських сил та батарея пройшли жорсткі тести на витривалість, щоб забезпечити їхню надійність та стабільну роботу в холодних умовах. Інженери також налаштували трансмісію та батарею, щоб вони добре працювали при низьких температурах.
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McLaren протестувала свій новий гіперкар в арктичних умовах (фото, відео)
Зазвичай ці тести тримаються в секреті, але McLaren вирішила показати публіці цей важливий етап.
McLaren протестувала свій новий гіперкар в арктичних умовах (фото, відео)
Нагадаємо, McLaren презентувала модель W1 у жовтні 2024 року. За словами компанії, цей гіперкар розганяється від 0 до 100 км/год за 2,7 секунди й може досягати максимальної швидкості 350 км/год. Всього планується випустити 399 таких автомобілів, а ціна моделі складе $2,1 мільйона.
За матеріалами:
mezha.media
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