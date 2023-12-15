Mazda запустила продажі оновлених родстерів MX-5 у Європі — Finance.ua
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Mazda запустила продажі оновлених родстерів MX-5 у Європі

Технології&Авто
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Mazda запустила продажі оновлених родстерів MX-5 у Європі
Mazda запустила продажі оновлених родстерів MX-5 у Європі
Mazda MX-5 поточного покоління існує вже близько восьми років, але не схоже, що ця двомісна машина найближчим часом буде знята з виробництва. Цього року японська компанія провела рестайлінг моделі, який включав нову зовнішність і технічні зміни моделі. У Європі стартова ціна оновленої Mazda MX-5 складає 43 290 євро.
Ця початкова ціна поширюється на родстер Mazda MX-5 із двигуном Skyactiv-G 132 потужністю 132 к.с. в базовій комплектації Prime-line. Родстер MX-5 також доступний у версіях Exclusive, Kazari та Homura. Останні три версії також пропонуються у поєднанні зі 184-сильним Skyactiv-G 184. Більш потужний родстер доступний в ексклюзивній лінійці за ціною від 52 440 євро. Кожен автомобіль оснащений 6-ступінчастою механічною коробкою передач.
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Крім того, Mazda MX-5 знову доступна у версії RF. Цей варіант зі сталевим складним дахом пропонується з бензиновими двигунами потужністю 132 або 184 к.с. MX-5 RF зі 132-сильним мотором надійшла у продаж у версії Prime-line за ціною від 45 790 євро. За варіант потужністю 184 л. дилери попросять 54 940 євро.
Mazda MX-5 RF — єдина MX-5, яка також доступна з 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Ця комплектація поставляється виключно з двигуном потужністю 184 л. і називається Kazari. За таку модель доведеться викласти вже 62 990 євро.
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За матеріалами:
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