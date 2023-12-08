Mazda припинить виробництво 2 популярних моделей — Finance.ua

Mazda припинить виробництво 2 популярних моделей Вчора 22:32 — Технології&Авто

Mazda припинить виробництво 2 популярних моделей, www.yallamotor.com

Наступного року автосвіт більше не побачить оновлень деяких найвідоміших моделей світу. До прикладу, у листопаді у світ вийшла остання в історії Audi TT. Тепер, схоже, черга дійшла і до Mazda.

Наступного року припиняться виробництво і складання на заводах таких відомих та популярних моделей японського бренду як MX-30 та CX-9. І на це є причини, вони досить різні.

Читайте також: Як купити авто зі США

Так, у 2024 японський автовиробник зосередиться на плагін-гібридах та гібридних моделях. Вони є досить популярними, економними та перспективними.

Mazda MX-30 був першим електрокаром бренду. Випущений у 2019 році, він мав дещо обмежений запас ходу, порівняно з іншими сучасними електромобілями. Саме це і повпливало на рішення керівництва компанії зняти електрокар з конвеєра. Тим паче за останній рік рівень продажу впав на 35%. Тому Mazda вирішила переорієнтувати виробництво, сконцентрувавшись на просунутіших технологіях, що нададуть авто більший запас ходу.

Читайте також Mazda готує загадковий концепт-кар

До того ж у січні 2023 року виробник представив нову версію кросовера з плагін-гібридною установкою MX-30 e-Skyactiv R-EV. Лише на чистій електриці запас ходу цього автомобіля складає 85 км.

Інший кросовер, який теж не побачить світ у 2024 році — це трирядний сімейний Mazda CX-9. Він оснащений 2,5-літровим турбованим бензиновим двигуном. Завдяки своїй повнорозмірності та потужності Mazda CX-9 був дуже популярним на деяких ринках, зокрема, у США.

Хочете захистити себе від «оленів» на дорогах? Придбайте страхування КАСКО на Finance.ua! На відміну від автоцивілки, КАСКО захищає не постраждалого за вашої провини у ДТП, а саме вас та ваш автомобіль. Переходьте за посиланням, дізнавайтеся деталі, а ми допоможемо вам оформити страхування всього за кілька хвилин.

Телеграф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.