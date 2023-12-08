Mazda припинить виробництво 2 популярних моделей — Finance.ua
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Mazda припинить виробництво 2 популярних моделей

Технології&Авто
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Mazda припинить виробництво 2 популярних моделей
Mazda припинить виробництво 2 популярних моделей, www.yallamotor.com
Наступного року автосвіт більше не побачить оновлень деяких найвідоміших моделей світу. До прикладу, у листопаді у світ вийшла остання в історії Audi TT. Тепер, схоже, черга дійшла і до Mazda.
Наступного року припиняться виробництво і складання на заводах таких відомих та популярних моделей японського бренду як MX-30 та CX-9. І на це є причини, вони досить різні.

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Так, у 2024 японський автовиробник зосередиться на плагін-гібридах та гібридних моделях. Вони є досить популярними, економними та перспективними.
Mazda припинить виробництво 2 популярних моделей
Mazda MX-30 був першим електрокаром бренду. Випущений у 2019 році, він мав дещо обмежений запас ходу, порівняно з іншими сучасними електромобілями. Саме це і повпливало на рішення керівництва компанії зняти електрокар з конвеєра. Тим паче за останній рік рівень продажу впав на 35%. Тому Mazda вирішила переорієнтувати виробництво, сконцентрувавшись на просунутіших технологіях, що нададуть авто більший запас ходу.
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До того ж у січні 2023 року виробник представив нову версію кросовера з плагін-гібридною установкою MX-30 e-Skyactiv R-EV. Лише на чистій електриці запас ходу цього автомобіля складає 85 км.
Mazda припинить виробництво 2 популярних моделей
Інший кросовер, який теж не побачить світ у 2024 році — це трирядний сімейний Mazda CX-9. Він оснащений 2,5-літровим турбованим бензиновим двигуном. Завдяки своїй повнорозмірності та потужності Mazda CX-9 був дуже популярним на деяких ринках, зокрема, у США.
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