Mazda готує загадковий концепт-кар — Finance.ua

Mazda готує загадковий концепт-кар Сьогодні 05:16 — Фондовий ринок

Mazda готує загадковий концепт-кар

Напередодні виставки Japan Mobility Show, що відкривається в Токіо 26 жовтня, компанія Mazda поділилася подробицями про автомобілі, які будуть виставлені на її стенді. Анонсовано таємничий концепт-кар, який «символізує тему виставки».

На оприлюдненому зображенні концепт показаний ззаду: можна розгледіти 8-подібні ліхтарі, напис Mazda з червоним підсвічуванням і ще один світловий елемент на бампері, такий самий, як у торішнього шоу-кара Vision Study, провісника нового покоління MX-5

Очікується, що наступний MX-5 збереже не лише формфактор, а й навіть двигун внутрішнього згоряння. Логічно припустити, що, щоб укластися в екологічні норми, спорткар доведеться електрифікувати, тому ДВЗ стане частиною гібридної установки. За однією з версій, MX-5 перетворять на помірний гібрид з мотором 2.0 e-Skyactiv X, який розвиває 190 «конячок».

Стратегія електрифікації Mazda проходитиме у три етапи. Перший передбачає широке використання чинних технологічних активів зниження шкідливого впливу на довкілля. На другому етапі буде запущено нову гібридну систему та низку глобальних електричних моделей. На фінальному етапі Mazda збільшить інвестиції в батарейні технології та збільшить кількість «зелених» машин.

За матеріалами: https://www.avtomir.ua/

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