Майже дворічний максимум: ціна на каву досі зростає — Finance.ua

Майже дворічний максимум: ціна на каву досі зростає Сьогодні 07:22 — Світ

Майже дворічний максимум: ціна на каву досі зростає

Ціни на каву арабіка утримуються біля дворічного максимуму на тлі зростання проблем з постачанням, що загрожує підвищенням вартості для любителів кави.

Про це повідомляє Bloomberg.

Найактивніший контракт поставки на сорт арабіка знизився на 1,5% до 2,465 дол за фунт в Нью-Йорку після зростання до максимуму з початку 2022 року — 9 липня.

Зазначається, що ціни залишаються приблизно на 30% вищими у 2024 році, оскільки дефіцит дешевшого сорту робуста стимулює попит на арабіку вищого ґатунку, якій віддають перевагу бренди Starbucks і Nestle.

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Виробництво в основних країнах-виробниках робусти — В’єтнамі та Індонезії — в цьому році скоротилося, в результаті чого обсмажувальники борються за зерна.

Повідомляється, що ф’ючерси на робусту на цьому тижні досягли найвищого рівня з 2008 року, а потім знизилися. Це означає, що ф’ючерси на арабіку також повинні залишатися досить високими.

Занепокоєння щодо нижчого, ніж очікувалося, врожаю також з’являється у Бразилії, яка є найбільшим виробником кави, що посилює дефіцит пропозиції на світовому ринку.

Настрої на ринку зараз нервові та кожна новина може спричини шок, додають в повідомленні.

Економічна Правда За матеріалами:

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