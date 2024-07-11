Майже дворічний максимум: ціна на каву досі зростає — Finance.ua

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Майже дворічний максимум: ціна на каву досі зростає

Світ
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Майже дворічний максимум: ціна на каву досі зростає
Майже дворічний максимум: ціна на каву досі зростає
Ціни на каву арабіка утримуються біля дворічного максимуму на тлі зростання проблем з постачанням, що загрожує підвищенням вартості для любителів кави.
Про це повідомляє Bloomberg.
Найактивніший контракт поставки на сорт арабіка знизився на 1,5% до 2,465 дол за фунт в Нью-Йорку після зростання до максимуму з початку 2022 року — 9 липня.
Зазначається, що ціни залишаються приблизно на 30% вищими у 2024 році, оскільки дефіцит дешевшого сорту робуста стимулює попит на арабіку вищого ґатунку, якій віддають перевагу бренди Starbucks і Nestle.
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Виробництво в основних країнах-виробниках робусти — В’єтнамі та Індонезії — в цьому році скоротилося, в результаті чого обсмажувальники борються за зерна.
Повідомляється, що ф’ючерси на робусту на цьому тижні досягли найвищого рівня з 2008 року, а потім знизилися. Це означає, що ф’ючерси на арабіку також повинні залишатися досить високими.
Занепокоєння щодо нижчого, ніж очікувалося, врожаю також з’являється у Бразилії, яка є найбільшим виробником кави, що посилює дефіцит пропозиції на світовому ринку.
Настрої на ринку зараз нервові та кожна новина може спричини шок, додають в повідомленні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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