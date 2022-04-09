Майже 60% українців знову почали працювати – опитування — Finance.ua

Майже 60% українців знову почали працювати – опитування

Вчора 09:06 — Особисті фінанси

Майже 60% українців знову почали працювати – опитування

До своєї роботи починають повертатись все більше людей.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

Наразі серед тих, хто мав роботу до війни, продовжують працювати 58% (у березні таких було 46%). В цілому 29% працюють у звичайному режимі, 26% — частково або віддалено, 3% — почали працювати на новій роботі.

Інфографіка: «Рейтинг»

41% втратили роботу на час війни (у березні було 53%). Найбільше тих, хто зараз працює, — у західних областях, тоді як лише третина мешканців сході мають роботу, а інші дві третини — втратили роботу.

Інфографіка: «Рейтинг»

Змінити місце проживання довелося 20% дорослого населення. Найбільше тих, хто був змушений виїхати з місця проживання, у східних регіонах (46%). Також більше виїхало молоді (31%), старшим важче покинути свою домівку (13%).

Крім того, 81% підтримують ідею збільшення податків для українського бізнесу, який продовжує працювати в росії.

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