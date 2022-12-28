Майнери криптовалют продали весь Bitcoin, видобутий у 2022 році — Finance.ua

Майнери криптовалют продали весь Bitcoin, видобутий у 2022 році Сьогодні 21:34 — Криптовалюта

Майнери криптовалют продали весь Bitcoin, видобутий у 2022 році

Аналітик з дослідницької криптовалютної компанії Messari Том Данліві вважає, що майнери, які одразу ж продають видобуті ВТС, погано впливають на ціну флагманської криптовалюти.

Експерт повідомив, що великі майнінгові компанії продали 40 300 із 40 700 Bitcoin, викарбуваних протягом 2022 року. Серед них — Core Scientific, Argo, Marathon, Iris Energy, Bitfarms та Riots.

Фірми розпродали криптовалюту у період з 1 січня по 30 листопада. Найбільше запаси цифрової валюти майнерів скоротилися у другій половині листопада, оскільки криптовалютна галузь зазнала значних втрат після дефолту криптовалютної біржі FTX.

Натомість колишній генеральний директор біржі BitMEX Артур Хейс заявив, що продаж ВТС не має ніякого впливу на ціну цифрового золота.

«Навіть якщо майнери будуть продавати всю видобуту криптовалюту, це не сильно позначиться на її ціні. Якби вам довелося збувати великий обсяг криптовалюти, ви б уже зробили це. Немає жодних причин стримуватися, якщо вам потрібен фіат, щоб залишатися на плаву», — повідомив Хейс.

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Рентабельність майнінгу криптовалют у 2022 році суттєво впала. Деякі майнінгові компанії розпродають свої установки — таким чином вони сподіваються покрити збитки через падіння вартості цифрових активів на ринку.

Продаж обладнання також спричинений необхідністю виплачувати кредити, які не окупились — у період зростання вартості криптовалют майнери активно закуповували установки та орендували приміщення для них, найчастіше у беручи гроші у позику.

noworries За матеріалами:

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