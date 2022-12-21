Один з найбільших майнерів біткойнів Core Scientific подав заявку на банкрутство — CNBC — Finance.ua
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Один з найбільших майнерів біткойнів Core Scientific подав заявку на банкрутство — CNBC

Фондовий ринок
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Одна з найбільших майнінгових компаній у США Core Scientific подала заяву про банкрутство після падіння цін на криптовалюту та зростання цін на енергоносії, але збирається продовжити майнінг.
Про це повідомляє CNBC із посиланням на джерела.
Core Scientific майнить надійні криптовалюти, такі як біткойн. Процес передбачає підключення центрів обробки даних по всій країні, оснащених вузькоспеціалізованими комп’ютерами, що обробляють математичні рівняння, щоб перевіряти транзакції та одночасно створювати нові токени.
Цей процес вимагає використання дорогого обладнання, певного технічного ноу-хау та великої кількості електроенергії.
Ринкова капіталізація Core впала до 78 млн дол. станом на кінець торгів у вівторок порівняно з оцінкою в 4,3 млрд дол. у липні 2021 року. За минулий рік акції впали на понад 98%.
За словами джерела, знайомого з ситуацією в компанії, компанія все ще генерує позитивний грошовий потік, але цих грошей недостатньо для погашення фінансової заборгованості за обладнання, яке ним орендується.
Співрозмовник додав, що компанія не буде ліквідована, але продовжить працювати у звичайному режимі, досягаючи угоди з власниками цінних паперів старшого рівня, які утримують основну частину боргу компанії.
У жовтні компанія заявляла, що власники її звичайних акцій можуть зазнати «повної втрати своїх інвестицій», але цього може не статися, якщо галузь відновиться.
Компанія також повідомила, що не платитиме борги наприкінці жовтня та на початку листопада, і заявила, що кредитори можуть подати до суду на компанію за несплату.
У компанії Core, яка головним чином виробляла біткойни, ціна токена впала з історичного максимуму понад 69 000 доларів США в листопаді 2021 року до приблизно 16 800 доларів США.
Ця втрата вартості у поєднанні з посиленням конкуренції серед майнерів та підвищенням цін на енергоносії призвела до скорочення прибутку.
За матеріалами:
Економічна Правда
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