Майбутнє українських компаній після війни (опитування) — Finance.ua

Майбутнє українських компаній після війни (опитування)

Вчора 10:10 — Особисті фінанси

Майбутнє українських компаній після війни (опитування)

Експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua провів опитування серед представників підприємств різних галузей та з’ясував, яким бачать своє майбутнє українські компанії після війни.

Якщо на початку війни, згідно з дослідженням компанії, лише 40,2% компаній зберегли комерційну діяльність, та ще 8,8% працювали частково, то через два місяці кількість підприємств та організацій, які працюють в умовах війни, збільшилася. Більше половини (54,2%) опитаних зазначили, що їх компанія працює. Ще 16% повідомили, що бізнес працює, але лише в безпечних регіонах.

Інфографіка: grc.ua

Які компанії постраждали найбільше

Найбільше постраждали від війни компанії, що працюють у будівництві, сфері обслуговування, науці та освіті.

Припинили також свою діяльність деякі компанії, що представляють автомобільний бізнес, консалтинг та аудит, аграрний сектор, промислові та енергетичні підприємства.

Прогнози компаній щодо відновлення бізнесу

Компанії, які досі не відновили свою комерційну діяльність, переважно не визначилися зі своїми перспективами. Більше половини (53,1%) компаній з тих, хто зараз не працює, не можуть говорити про відновлення роботи допоки не закінчилася війна. Проте кожна п’ята компанія (20,4%) серед тих, хто поки не поновив комерційну діяльність, розглядає можливість поновлення роботи у найближчій перспективі 1-2 місяці.

Стримано оптимістичні прогнози стосовно відновлення бізнесу до довоєнного рівня озвучують більше половини компаній. На швидке відновлення, яке триватиме не більше ніж пів року, розраховують 29,1% компаній. Будуть відновлюватись протягом року 19,4% компаній.

Інфографіка: grc.ua

Що необхідно компаніям для відновлення бізнесу

Відчувши серйозні наслідки війни, український бізнес зазначає, що для швидкого зростання бізнесу необхідна підтримка та впровадження змін на державному рівні.

Серед бажаних новацій, які допоможуть відновити економіку загалом та діяльність компаній зокрема, підприємці частіше за все озвучують зменшення податкового навантаження, викорінення корупції, впровадження діючих програм підтримки малого та середнього бізнесу.

Переважна більшість компаній усвідомлює, що їм не вистачить власних коштів для повноцінного відновлення своєї діяльності. 73% опитаних озвучили, що їм будуть необхідні додаткові інвестиції. Кожна четверта компанія (26,2%) розраховує на державну фінансову допомогу, на кошти міжнародних фондів сподівається 16,9% компаній.

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