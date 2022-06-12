Маск передав українським розвідникам термінали Starlink — Finance.ua

Маск передав українським розвідникам термінали Starlink

Засновник SpaceX Ілон Маск передав термінали Starlink українським розвідникам.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

«Ілон Маск встигає не тільки працювати над підготовкою до марсіанської місії, але і передавати нашій розвідці такі необхідні для їх спеціальних місій Starlinks. Армія України захищає свободу на Землі, щоб її можна було встановити й на Марсі», — йдеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора. Представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні.

На цей час Starlink в Україні використовують не тільки для зв’язку в обложених містах і на фронті, але і для роботи артилерії та скидання бомб на позиції загарбників.

З посиланням на розвідки США, ЄС і Британії повідомляється, що за годину до вторгнення росія зламала мережу, яку використовували українські військові. Тоді SpaceX оперативно розмістила близько 50 супутників над Україною. Процес розгортання зв’язку в країні дещо сповільнила бюрократична тяганина з боку США.

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