Маск передав українським розвідникам термінали Starlink — Finance.ua
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Маск передав українським розвідникам термінали Starlink

Вчора 10:47Технології&Авто
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Засновник SpaceX Ілон Маск передав термінали Starlink українським розвідникам.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
«Ілон Маск встигає не тільки працювати над підготовкою до марсіанської місії, але і передавати нашій розвідці такі необхідні для їх спеціальних місій Starlinks. Армія України захищає свободу на Землі, щоб її можна було встановити й на Марсі», — йдеться в повідомленні Міноборони.
Нагадаємо, Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора. Представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні.
На цей час Starlink в Україні використовують не тільки для зв’язку в обложених містах і на фронті, але і для роботи артилерії та скидання бомб на позиції загарбників.
З посиланням на розвідки США, ЄС і Британії повідомляється, що за годину до вторгнення росія зламала мережу, яку використовували українські військові. Тоді SpaceX оперативно розмістила близько 50 супутників над Україною. Процес розгортання зв’язку в країні дещо сповільнила бюрократична тяганина з боку США.
За матеріалами: РБК-Україна
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