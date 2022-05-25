Marks & Spencer залишить російський ринок — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Marks & Spencer залишить російський ринок

Вчора 21:35Фондовий ринок
76
Marks & Spencer залишить російський ринокMarks & Spencer залишить російський ринок
Британський виробник одягу Marks & Spencer вирішив повністю залишити російський ринок.
Про це йдеться у звіті компанії за минулий фінансовий рік.
Читайте також
Згідно з документом, бізнес Marks & Spencer зіткнувся з двома факторами, що стримують його зростання: наслідками проблем на кордоні з ЄС та припиненням постачання франчайзинговому партнеру в росії через війну в Україні.
«Ми ухвалили рішення повністю відмовитися від нашої російської франшизи і заклали 31 мільйон фунтів стерлінгів на всі витрати на відхід з росії та призупинення бізнесу в Україні», — йдеться у звіті.
При цьому компанія має намір відновити роботу на українському ринку, щойно це стане можливим.

Інформація Finance.ua:

  • компанія Marks & Spencer припинила постачання до росії 3 березня, але її магазини, що працюють у країні за франшизою, залишалися відкритими;
  • Marks & Spencer — великий британський бренд одягу, взуття, продуктів харчування та товарів для дому. У росії у ретейлера 48 магазинів, якими управляє турецька компанія Fiba Holding AS

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Медуза
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.