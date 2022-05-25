Marks & Spencer залишить російський ринок — Finance.ua

Згідно з документом, бізнес Marks & Spencer зіткнувся з двома факторами, що стримують його зростання: наслідками проблем на кордоні з ЄС та припиненням постачання франчайзинговому партнеру в росії через війну в Україні.
«Ми ухвалили рішення повністю відмовитися від нашої російської франшизи і заклали 31 мільйон фунтів стерлінгів на всі витрати на відхід з росії та призупинення бізнесу в Україні», — йдеться у звіті.
При цьому компанія має намір відновити роботу на українському ринку, щойно це стане можливим.
Інформація Finance.ua:
компанія Marks & Spencer припинила постачання до росії 3 березня, але її магазини, що працюють у країні за франшизою, залишалися відкритими;
Marks & Spencer — великий британський бренд одягу, взуття, продуктів харчування та товарів для дому. У росії у ретейлера 48 магазинів, якими управляє турецька компанія Fiba Holding AS