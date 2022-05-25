Marks & Spencer залишить російський ринок — Finance.ua

Marks & Spencer залишить російський ринок

Вчора 21:35 — Фондовий ринок

Marks & Spencer залишить російський ринок

Британський виробник одягу Marks & Spencer вирішив повністю залишити російський ринок.

Про це йдеться у звіті компанії за минулий фінансовий рік.

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Згідно з документом, бізнес Marks & Spencer зіткнувся з двома факторами, що стримують його зростання: наслідками проблем на кордоні з ЄС та припиненням постачання франчайзинговому партнеру в росії через війну в Україні.

«Ми ухвалили рішення повністю відмовитися від нашої російської франшизи і заклали 31 мільйон фунтів стерлінгів на всі витрати на відхід з росії та призупинення бізнесу в Україні», — йдеться у звіті.

При цьому компанія має намір відновити роботу на українському ринку, щойно це стане можливим.

Інформація Finance.ua:

компанія Marks & Spencer припинила постачання до росії 3 березня, але її магазини, що працюють у країні за франшизою, залишалися відкритими;

Marks & Spencer — великий британський бренд одягу, взуття, продуктів харчування та товарів для дому. У росії у ретейлера 48 магазинів, якими управляє турецька компанія Fiba Holding AS

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