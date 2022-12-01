Марк Мобіус спрогнозував падіння Bitcoin до $10 000 — Finance.ua
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Марк Мобіус спрогнозував падіння Bitcoin до $10 000

Фінтех і Картки
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Марк Мобіус спрогнозував падіння Bitcoin до $10 000
Марк Мобіус спрогнозував падіння Bitcoin до $10 000
Наступною метою для Bitcoin виступає позначка $10 000. Таким прогнозом поділився відомий інвестор на ринках, що розвиваються, Марк Мобіус, пише Bloomberg.
Експерт зазначив, що не став би вкладати свої власні кошти чи гроші клієнтів у криптовалюти, оскільки «це надто небезпечно». Водночас він не вірить, що клас активів, що формується, зникне.
«Криптовалюти залишаться, оскільки є інвестори, які все ще вірять у них. Дивно, як ціни утрималися на тлі колапсу FTX», — заявив він.
Зазначений Мобіусом орієнтир узгоджується з ціною виконання грудневих опціонів, де зафіксовано максимальний відкритий інтерес за пут-опціонами, згідно з даними Deribit.
Марк Мобіус спрогнозував падіння Bitcoin до $10 000
Раніше аналітики Glassnode зафіксували четверту за величиною капітуляцію Bitcoin-інвесторів в історії на тлі подій навколо FTX.
Нагадаємо, у Morgan Stanley відзначили зниження інтересу роздрібних інвесторів до криптовалют.
За матеріалами:
Forklog
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