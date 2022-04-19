Марченко повідомив, чи буде скорочуватись розмір пенсій та інших соціальних виплат — Finance.ua

Марченко повідомив, чи буде скорочуватись розмір пенсій та інших соціальних виплат

Вчора 08:01 — Особисті фінанси

Розмір пенсій та інших соціальних виплат скорочувати не будуть.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час всеукраїнського телемарафону.

«Витрати соціального блоку у нас у пріоритеті, як і військові витрати. Тому я не прогнозую зараз таких скорочень, не бачу поки що в них необхідності», — наголосив він.

Попри це, верифікація отримувачів соціальної допомоги буде ще жорсткішою, через що очікується зменшення кількості отримувачів такої допомоги.

Нагадаємо, станом на 14 квітня 2022 року на пенсійні виплати за квітень спрямовано 32,2 млрд грн, в т. ч. 8,6 млрд грн — на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 23,6 млрд грн — через уповноважені банки.

Довідка Finance.ua:

Українські пенсіонери можуть дистанційно змінити спосіб виплати пенсій. Для цього потрібно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Інструкція:

після авторизації на вебпорталі електронних послуг через «Особистий кабінет» натискаєте пункт «Про пенсійне забезпечення»;

обираєте «Внесення змін до пенсійної справи», далі — «Заява про зміну способу виплати пенсії» (заповнюєте потрібні поля форми заяви та завантажуєте відскановані документи);

сформовану заяву завіряєте власним КЕПом (заява автоматично надійде до Пенсійного фонду України).

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Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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