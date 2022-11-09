Люксембург заблокував 5,5 млрд євро активів рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Люксембург заблокував 5,5 млрд євро активів рф

Фондовий ринок
116
Люксембург заблокував 5,5 млрд євро активів рф
Люксембург заблокував 5,5 млрд євро активів рф
Влада Люксембургу заморозила 5,5 млрд євро російських фізичних та юридичних осіб, що становить близько третини всіх заблокованих на територій Євросоюзу російських активів.
Про це повідомив міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн під час свого виступу у парламенті, повідомляє АРА.
«Із загального обсягу активів російських фізичних та юридичних осіб, заморожених у ЄС, близько третини заблоковано у Люксембурзі. 5,5 із 17 млрд євро російських активів було заморожено у Люксембурзі внаслідок санкцій ЄС після нападу на Україну», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
Ассельборн також заявив, що якщо й надалі не буде змін у поведінці рф, то подальші санкції проти неї неминучі. Він наголосив на важливості того, щоб ЄС не поставив під загрозу свою нинішню єдність. За словами міністра, не може бути «ніякого нейтралітету» щодо війни росії проти України.
На даний момент Люксембург поставив в Україну озброєння та матеріально-технічних засобів на суму понад 72 млн. євро, що відповідає 15% загального оборонного бюджету країни.
Нагадаємо, ще в березні Люксембург надав Україні 250 млн євро фіндопомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.