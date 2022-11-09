Люксембург заблокував 5,5 млрд євро активів рф — Finance.ua

Люксембург заблокував 5,5 млрд євро активів рф Сьогодні 12:43 — Фондовий ринок

Люксембург заблокував 5,5 млрд євро активів рф

Влада Люксембургу заморозила 5,5 млрд євро російських фізичних та юридичних осіб, що становить близько третини всіх заблокованих на територій Євросоюзу російських активів.

Про це повідомив міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн під час свого виступу у парламенті, повідомляє АРА.

«Із загального обсягу активів російських фізичних та юридичних осіб, заморожених у ЄС, близько третини заблоковано у Люксембурзі. 5,5 із 17 млрд євро російських активів було заморожено у Люксембурзі внаслідок санкцій ЄС після нападу на Україну», — йдеться у повідомленні.

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Ассельборн також заявив, що якщо й надалі не буде змін у поведінці рф, то подальші санкції проти неї неминучі. Він наголосив на важливості того, щоб ЄС не поставив під загрозу свою нинішню єдність. За словами міністра, не може бути «ніякого нейтралітету» щодо війни росії проти України.

На даний момент Люксембург поставив в Україну озброєння та матеріально-технічних засобів на суму понад 72 млн. євро, що відповідає 15% загального оборонного бюджету країни.

Нагадаємо, ще в березні Люксембург надав Україні 250 млн євро фіндопомоги.

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