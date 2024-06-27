Литва виділить 0,25% ВВП на військову допомогу Україні — Finance.ua
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Литва виділить 0,25% ВВП на військову допомогу Україні

Казна та Політика
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Литва виділить 0,25% ВВП на військову допомогу Україні
Литва виділить 0,25% ВВП на військову допомогу Україні
Литва ухвалила рішення виділити щонайменше 0,25% свого ВВП на підтримку безпеки й оборони України.
Про це у X (Twitter) повідомив президент Литви Гітанас Науседа.
За його словами таким було рішення Державної ради оборони країни на її засіданні у середу.
Литва виділить 0,25% ВВП на військову допомогу Україні
«Литва й надалі твердо стоятиме поруч із Україною до перемоги. Ми завжди будемо підтримувати свободу», — наголосив Науседа.
Напередодні повідомляли, що у Литві виділили додаткові 136 млн євро на оборону, що означає збільшення оборонного бюджету до показника у понад 3% ВВП.
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Литва і так є однією з країн, яка витрачає найбільше коштів на оборону в НАТО відносно розміру своєї економіки.
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що цьогоріч цільового показника у 2% від ВВП досягнуть або навіть перевищать його понад 20 союзників.
За матеріалами:
Європейська правда
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