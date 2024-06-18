Литва ухвалила 15 резолюцій на підтримку України — Finance.ua
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Литва ухвалила 15 резолюцій на підтримку України

Казна та Політика
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У рамках міжпарламентської роботи литовський парламент ухвалив 15 резолюцій на підтримку України.
Про це зазначив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у Фейсбуці, опублікувавши фото зустрічі з головою Сейму Литви Вікторією Чмілітє-Нільсен, передає Укрінформ.
«Вдячний за всі рішення, зокрема, всі 15 резолюцій Сейму Литви на підтримку України», — заявив він.
Стефанчук відзначив конкретні рішення та дії, які свідчать про підтримку Литвою України у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції та постачання зброї. «Вдячний за абсолютну підтримку Литви на шляху України до повноправного членства в ЄС. Подякував Литві за постійну адвокацію й заклики до партнерів щодо надання Україні зброї», — зазначив спікер.
Він проінформував про потреби України в озброєнні. «Системи ППО, літаки F-16, боєприпаси, далекобійна артилерія, отримання додаткових систем Patriot», — зазначив Стефанчук.
Він підкреслив, що очікує отримання на Вашингтонському саміті НАТО запрошення для України до повноправного членства в альянсі. «Для нас важливо отримати запрошення розпочати переговори про вступ», — резюмував голова ВР.
Крім того, спікери українського та литовського парламентів обговорили посилення санкційного тиску на РФ, порушили питання ухвалення переговорної рамки для вступу України в Європейський Союз. Стефанчук подякував за «абсолютну підтримку» Литви на шляху України до повноправного членства в ЄС.
Щодо НАТО зазначив, що Україна розраховує на результативний Вашингтонський саміт.
За матеріалами:
РБК-Україна
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