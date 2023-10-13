Литва реалізує в Україні три нові проєкти на суму €1 мільйон — Finance.ua
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Литва реалізує в Україні три нові проєкти на суму €1 мільйон

Казна та Політика
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Литва реалізує в Україні три нові проєкти на суму €1 мільйон
Литва реалізує в Україні три нові проєкти на суму €1 мільйон
Литовський кабінет міністрів схвалив реалізацію трьох нових проєктів з реконструкції в Україні з бюджетом майже 1 млн євро.
Про це повідомляє національний мовник LRT.
«Проєкти, які реалізує Литва, дуже добре сприймаються як самою Україною, так і її партнерами, тому що ми фактично робимо речі на місцях, вони відбуваються, вони успішні, вони відкриваються, діти ходять до дитячого садка або до школи, тому вся ця робота дійсно дуже відчутна», — сказала на засіданні кабміну в середу канцлерка уряду Гедре Бальчюте.
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Трирічний проєкт «3D-інструмент для цифрового просторового планування для муніципалітетів в Україні» вартістю 426 000 євро буде реалізований протягом трьох років, проєкт «Облаштування будівлі дитячого садка та покращення зовнішньої інфраструктури в Бородянці» за пів мільйона буде реалізований за п’ять місяців, а проєкт реконструкції школи в Снігурівці вартістю 68 000 євро готується за пів року.
За словами канцлерки, наразі готується довгострокова концепція, яка допоможе «перестати перевантажувати уряд кожним конкретним проєктом». При цьому пріоритет надаватиметься тим проєктам, де Литва може зробити найефективніший внесок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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