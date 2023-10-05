Литва виділить Україні 340 млн євро у 2024 році — Finance.ua
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Литва виділить Україні 340 млн євро у 2024 році

Казна та Політика
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Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна витратить на допомогу Україні 340 млн євро у 2024 році.
Про це повідомляє LRT.
«Є потреби, які пов’язані не з нами, а з чимось дуже важливим для нас, як, наприклад, Україна. У найближчі роки нам знадобляться кошти не тільки для підтримки біженців війни, але ми також повинні будемо продовжувати надавати підтримку, якщо країни ЄС не ухвалять бюджет Європейського Союзу в 50 мільярдів», — заявила Шимоніте.
Раніше у Міноборони Литви заявляли, що Литва вже склала довгостроковий план підтримки України.
На 2024−2026 роки запланована сума на допомогу Україні становить 200 млн євро.
19 вересня Литва оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги. До нього увійшли системи підриву, радари морського огляду та боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf.
Міністерка фінансів Литви Гінтаре Скайсте закликала ЄС виділити більше коштів на підтримку України у своєму переглянутому довгостроковому бюджеті.
Загальна військова, гуманітарна та фінансова допомога від Литви Україні сягнула 1 мільярда доларів євро. Це становить 1,42% ВВП країни на 2022 рік.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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