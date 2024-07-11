Литва наклала рекордний штраф на криптокомпанію Payeer за обхід санкцій проти рф — Finance.ua
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Литва наклала рекордний штраф на криптокомпанію Payeer за обхід санкцій проти рф

Фондовий ринок
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Служба розслідування фінансових злочинів (FNTT) при МВС Литви оштрафувала криптовалютну компанію Payeer на 8,23 мільйона євро за звинуваченням у порушенні санкцій проти росії під час переведення та обміну валюти.
Про це повідомляє FNTT.
Зазначається, що це рекордний штраф, призначений FNTT за порушення міжнародних санкцій. Крім того, ще один штраф на суму понад 1,06 млн євро був виписаний компанії за порушення Закону про запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
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Як встановили у литовському МВС, компанія Payeer була зареєстрована у Литві в жовтні 2022 року. Фактичну діяльність у країні криптосервіс розпочав у січні 2023 року, коли його однойменний попередник, зареєстрований в Естонії, відкликав ліцензію.
У FNTT стверджують, що криптовалютна платформа Payeer.com дозволяла своїм клієнтам, переважно громадянам рф, здійснювати транзакції в рублях з російських банків, які перебувають під санкціями ЄС. Також компанія надавала фізичним та юридичним особам з росії послуги з володіння та управління криптовалютними гаманцями.
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За півтора року клієнтами Payeer стали не менше 213 тисяч осіб, а виторг компанії перевищив 164 мільйони євро, наголошується в заяві МВС.
«Компанія порушила не лише формальні, а й суттєві вимоги закону та нормативних актів, особи клієнтів компанії не були належним чином встановлені та перевірені навмисно, щоб не втратити значну частину доходів», — заявили у відомстві.
За матеріалами:
Укрінформ
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