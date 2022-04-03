Лондонська біржа зупинила торгівлю металами з рф — Finance.ua
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Лондонська біржа зупинила торгівлю металами з рф

Вчора 07:24Фондовий ринок
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Лондонська біржа металів перестала розміщувати на своїх складах у Великій Британії російські метали. Йдеться про алюміній від «Русалу» та мідь від «Норільського нікелю».
Про це повідомляє прес-служба Лондонської біржі металів (LME).
Наголошується, що Великобританія запровадила додаткові мита на імпорт російської міді, свинцю, первинного алюмінію та алюмінієвого сплаву у розмірі 35%.
При цьому зазначено, що рішення не стосується металів, які вивезли з Росії до 25 березня.
За матеріалами: УНІАН
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