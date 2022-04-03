Лондонська біржа зупинила торгівлю металами з рф — Finance.ua

Лондонська біржа зупинила торгівлю металами з рф

Вчора 07:24 — Фондовий ринок

Лондонська біржа металів перестала розміщувати на своїх складах у Великій Британії російські метали. Йдеться про алюміній від «Русалу» та мідь від «Норільського нікелю».

Про це повідомляє прес-служба Лондонської біржі металів (LME).

Наголошується, що Великобританія запровадила додаткові мита на імпорт російської міді, свинцю, первинного алюмінію та алюмінієвого сплаву у розмірі 35%.

При цьому зазначено, що рішення не стосується металів, які вивезли з Росії до 25 березня.

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