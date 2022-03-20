Легендарний британський гурт Queen збирає гроші на допомогу українцям — Finance.ua

Легендарний британський гурт Queen збирає гроші на допомогу українцям

Вчора 18:32 — Казна та Політика

Queen, www.grammy.com

Культовий британський гурт Queen підтримав Україну і тепер збирає гроші для українців за допомогою музики.

Як стало відомо, британські музиканти в рамках благодійної акції виклали у мережу запис свого концерту у Харкові, який відбувся у 2008 році.

Тоді на площі Свободи у Харкові, яка зараз перебуває під бомбуванням, зібралося понад 350 тис. глядачів. Ще близько 10 млн людей дивилися концерт по телевізору. Виступ відбувся на прохання українського фонду боротьби зі СНІДом.

Тепер же гурт згадує той концерт як подію, яку неможливо забути, і закликає всіх шанувальників і просто небайдужих до нашого лиха допомогти українцям фінансово. Кошти підуть до Агентства ООН у справах біженців, звідки їх відправлять до України на гуманітарну допомогу. Зокрема, трансляція спрямована на збір коштів для фонду Ukraine Relief.

Ще на другий день війни в Україні соліст гурту Брайан Мей висловив своє занепокоєння ситуацією.

«Здається неймовірним, що мирне життя України могло бути так безглуздо зруйноване в 21 столітті. І здається нестерпним, що світ може просто дивитися і дозволяти цьому відбуватися. Ми всі молимося за мир для вас, дорогі друзі», — звернувся тоді до українців Мей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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