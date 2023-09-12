Латвія планує закрити пункт пропуску на кордоні з білоруссю: відкритим залишиться один — Finance.ua
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Латвія планує закрити пункт пропуску на кордоні з білоруссю: відкритим залишиться один

Світ
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Латвія планує закрити пункт пропуску на кордоні з білоруссю: відкритим залишиться один
Латвія планує закрити пункт пропуску на кордоні з білоруссю: відкритим залишиться один
Начальник Державної прикордонної охорони Латвії Гунтіс Пуятс пропонує уряду закрити пункт пропуску на кордоні з Білоруссю через наплив нелегалів.
Про це повідомляє Rus. LSM.
Зазначається, що за останній тиждень кількість спроб нелегального перетину кордону Латвії з боку республіки білорусь значно зросла. Через це начальник Державної прикордонної охорони Латвії Гунтіс Пуятс пропонує уряду закрити прикордонний пункт у Сілені. Відкритим лишиться лише один прикордонний пункт — у Патернієкі.
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Пуятс зазначив, що ситуація минулого тижня видалася, «напевно, найнапруженішою за всі три роки починаючи з 2021-го». За його словами, за тиждень незаконно перетнути кордон з Латвією намагалися 892 персони, не враховуючи тих, кому могло пощастити, і їх не спіймали — хоч на охорону кордону та кинуто великі кадрові ресурси самої Прикордонної охорони, Національних збройних сил та Держполіції.
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Очільник Держприкордонохорони наголосив, що Латвія для організаторів потоку нелегалів, які прагнуть проникнути в ЄС — зараз мета номер один: очевидно, режиму олександра лукашенка було поставлене таке завдання направити тиск нелегальної міграції саме сюди.
Якщо ситуація не покращиться, наступним кроком стане повне закриття кордону з білоруссю.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
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