Латвія планує закрити пункт пропуску на кордоні з білоруссю: відкритим залишиться один — Finance.ua

Латвія планує закрити пункт пропуску на кордоні з білоруссю: відкритим залишиться один
Начальник Державної прикордонної охорони Латвії Гунтіс Пуятс пропонує уряду закрити пункт пропуску на кордоні з Білоруссю через наплив нелегалів.
Про це повідомляє Rus. LSM.
Зазначається, що за останній тиждень кількість спроб нелегального перетину кордону Латвії з боку республіки білорусь значно зросла. Через це начальник Державної прикордонної охорони Латвії Гунтіс Пуятс пропонує уряду закрити прикордонний пункт у Сілені. Відкритим лишиться лише один прикордонний пункт — у Патернієкі.
Пуятс зазначив, що ситуація минулого тижня видалася, «напевно, найнапруженішою за всі три роки починаючи з 2021-го». За його словами, за тиждень незаконно перетнути кордон з Латвією намагалися 892 персони, не враховуючи тих, кому могло пощастити, і їх не спіймали — хоч на охорону кордону та кинуто великі кадрові ресурси самої Прикордонної охорони, Національних збройних сил та Держполіції.
Очільник Держприкордонохорони наголосив, що Латвія для організаторів потоку нелегалів, які прагнуть проникнути в ЄС — зараз мета номер один: очевидно, режиму олександра лукашенка було поставлене таке завдання направити тиск нелегальної міграції саме сюди.
Якщо ситуація не покращиться, наступним кроком стане повне закриття кордону з білоруссю.
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