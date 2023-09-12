Латвія планує закрити пункт пропуску на кордоні з білоруссю: відкритим залишиться один — Finance.ua

Латвія планує закрити пункт пропуску на кордоні з білоруссю: відкритим залишиться один Сьогодні 19:30 — Світ

Латвія планує закрити пункт пропуску на кордоні з білоруссю: відкритим залишиться один

Начальник Державної прикордонної охорони Латвії Гунтіс Пуятс пропонує уряду закрити пункт пропуску на кордоні з Білоруссю через наплив нелегалів.

Зазначається, що за останній тиждень кількість спроб нелегального перетину кордону Латвії з боку республіки білорусь значно зросла. Через це начальник Державної прикордонної охорони Латвії Гунтіс Пуятс пропонує уряду закрити прикордонний пункт у Сілені. Відкритим лишиться лише один прикордонний пункт — у Патернієкі.

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Пуятс зазначив, що ситуація минулого тижня видалася, «напевно, найнапруженішою за всі три роки починаючи з 2021-го». За його словами, за тиждень незаконно перетнути кордон з Латвією намагалися 892 персони, не враховуючи тих, кому могло пощастити, і їх не спіймали — хоч на охорону кордону та кинуто великі кадрові ресурси самої Прикордонної охорони, Національних збройних сил та Держполіції.

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Очільник Держприкордонохорони наголосив, що Латвія для організаторів потоку нелегалів, які прагнуть проникнути в ЄС — зараз мета номер один: очевидно, режиму олександра лукашенка було поставлене таке завдання направити тиск нелегальної міграції саме сюди.

Якщо ситуація не покращиться, наступним кроком стане повне закриття кордону з білоруссю.

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