Китайські компанії відмовляються від російських енергоносіїв, побоюючись санкцій — Finance.ua

Китайські компанії відмовляються від російських енергоносіїв, побоюючись санкцій

Вчора 22:13 — Світ

Китайські компанії відмовляються від російських енергоносіїв, побоюючись санкцій

Торгові відносини російської федерації та Китаю ускладнилися через війну, яку розв’язала росія проти України.

Про це повідомляє Bloomberg

Після початку війни китайські покупці та кредитори, що фінансують їх покупки, уникали постачання вугілля, зрідженого природного газу, а також сирої нафти з рф. В агентстві вважають, що це може відображати занепокоєння китайських компаній тим, що вони можуть потрапити «у пастку санкцій».

З того часу банки призупинили фінансування покупок, а трейдери стикаються із проблемами логістики.

Найбільші торгові можливості можуть бути пов’язані з енергетикою, оскільки росія є другим за величиною постачальником вугілля у Китай після Індонезії. Крім того, експорт її газу значно зріс з того часу, як у 2019 році почав працювати трубопровід «Сила Сибіру».

«Водночас для будь-якої китайської фірми, яка має значні операції за кордоном, постійний доступ до фінансової системи США цінніший, ніж будь-які угоди, які вона може укласти з росією», — йдеться у повідомленні Capital Economics.

Крім того, Bloomberg вважає, що за деякими металами залежність Китаю від росії останніми роками ослабла, оскільки основним постачальником нікелю стала Індонезія.

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