Китайські компанії відмовляються від російських енергоносіїв, побоюючись санкцій — Finance.ua

Після початку війни китайські покупці та кредитори, що фінансують їх покупки, уникали постачання вугілля, зрідженого природного газу, а також сирої нафти з рф. В агентстві вважають, що це може відображати занепокоєння китайських компаній тим, що вони можуть потрапити «у пастку санкцій».
З того часу банки призупинили фінансування покупок, а трейдери стикаються із проблемами логістики.
Найбільші торгові можливості можуть бути пов’язані з енергетикою, оскільки росія є другим за величиною постачальником вугілля у Китай після Індонезії. Крім того, експорт її газу значно зріс з того часу, як у 2019 році почав працювати трубопровід «Сила Сибіру».
«Водночас для будь-якої китайської фірми, яка має значні операції за кордоном, постійний доступ до фінансової системи США цінніший, ніж будь-які угоди, які вона може укласти з росією», — йдеться у повідомленні Capital Economics.
Крім того, Bloomberg вважає, що за деякими металами залежність Китаю від росії останніми роками ослабла, оскільки основним постачальником нікелю стала Індонезія.