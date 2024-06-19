Китайські автовиробники просять ввести дзеркальні тарифи проти ЄС — Finance.ua

Китайські автовиробники просять ввести дзеркальні тарифи проти ЄС Сьогодні 20:35 — Технології&Авто

Китайські автовиробники просять ввести дзеркальні тарифи проти ЄС

Китайські автовиробники закликали Пекін вжити заходів у відповідь на рішення ЄС обмежити імпорт китайських електромобілів, підвищивши тарифи на імпорт європейських автомобілів з бензиновими двигунами.

Про це повідомляє державна газета Global Times, пише Reuters

Чого хочуть? На закритій зустрічі у вівторок, в якій також взяли участь європейські автовиробники, китайські автомобільні компанії та промислові групи, було запропоновано підвищити тарифи на великі автомобілі з бензиновими двигунами, імпортовані з Європейського Союзу.

Торговельна політика ЄС стає все більш «захисною» через побоювання, що Європу переповнять дешеві товари, зокрема електромобілі, оскільки китайські фірми орієнтуються за кордон через слабкий внутрішній попит.

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Оголошення Європейської комісії від 12 червня про те, що з липня вона запровадить мита в розмірі до 38,1% на імпортовані китайські електромобілі, відбулося після травневого підвищення тарифів США на китайські автомобілі та відкриває новий фронт у торговій війні Заходу з Пекіном, що почалася ще у 2018 році.

Поточний імпортний тариф Китаю на автомобілі становить 15%.

Китайська влада раніше натякала на можливі заходи у відповідь через коментарі державних ЗМІ та інтерв’ю з діячами галузі.

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