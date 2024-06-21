Китайська компанія відмовилася працювати з російським Новатеком — Finance.ua

Китайська компанія відмовилася працювати з російським Новатеком Сьогодні 20:30 — Фондовий ринок

Китайська компанія відмовилася працювати з російським Новатеком

Китайська компанія Wison New Energies, яка будувала модулі для російського газового проєкту Арктик LNG-2 Новатеку, оголосила про негайне припинення співпраці з росією.

Суднобудівний завод Zhoushan, що виконував підряди для Арктик LNG-2, виставили на продаж, йдеться в профілі компанії в LinkedIn

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Своє рішення Wison New Energies пояснила турботою про власне стратегічне майбутнє.

«Після ретельної та всебічної оцінки рада директорів Wison New Energies вирішила припинити всі поточні російські проєкти і негайно відмовитися від будь-яких нових операцій у росії на невизначений термін», — йдеться в заяві компанії.

Wison вказала, що усвідомлює, який вплив її рішення може мати на російських партнерів, і пообіцяла «плавний перехід».

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