Китай запровадив санкції проти оборонних компаній США — Finance.ua
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Китай запровадив санкції проти оборонних компаній США

Світ
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Китай запровадив санкції проти оборонних компаній США
Китай запровадив санкції проти оборонних компаній США
Уряд Китаю вдруге за останні дні під приводом причетності до продажів Сполученими Штатами зброї Тайваню оголосив про включення компаній американської оборонної промисловості до списку ненадійних організацій, яким заборонено вести бізнес у КНР.
Про запровадження санкцій йдеться в повідомленні Міністерства торгівлі КНР.
Зазначається, що обмеження введенні нібито «з метою захисту національного суверенітету, безпеки та інтересів».
Санкції були запроваджені проти:
  • Pacific Rim Defense;
  • AEVEX Aerospace;
  • LKD Aerospace;
  • Summit Technologies.
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Раніше, 14 січня, Китай ввів санкційні обмеження проти:
  • Inter-Coastal Electronics;
  • System Studies & Simulation;
  • IronMountain Solutions;
  • Applied Technologies Group;
  • Axient, Anduril Industries;
  • Maritime Tactical Systems.
У Мінторгівлі Китаю зазначили, що згадані компанії нібито були залучені до продажу озброєння Тайваню.
Санкції, зокрема, передбачають заборону компаніям займатись імпортно-експортною діяльністю, пов’язаною з Китаєм та здійснювати нові інвестиції в країну, заборонений в’їзд до КНР керівництву компаній, анулювання перебування чи проживання вищого керівництва компаній у Китаї.
За матеріалами:
suspilne.media
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