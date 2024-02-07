Китай за рік збільшив інвестиції в Іран у 10 разів — Finance.ua
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Китай за рік збільшив інвестиції в Іран у 10 разів

Світ
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Китай за рік збільшив інвестиції в Іран у 10 разів
Китай за рік збільшив інвестиції в Іран у 10 разів
Китай посилює економічні зв’язки з Іраном. Динаміка зміцнення відносин не може залишатися непомітною, адже впродовж 2023 року китайські інвестиції в економіку Ірану зросли з 200 млн доларів до 2 млрд доларів.
Про це повідомляє Spiegel з посиланням на іранське інформагентство Tasnim.
Китайські інвестиції спрямовуються переважно на проєкти у сферах логістики, інфраструктури та видобутку корисних копалин.
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Для Тегерана Китай є важливим економічним партнером, оскільки є великим покупцем іранської нафти.
У 2021 році країни уклали двосторонню угоду про співпрацю на 25 років.
В економіку Ісламської Республіки також багато вкладають ОАЕ і Туреччина.
Керівництво Тегерана також розширює відносини з росією через міжнародні санкції, запроваджені проти обох країн.
Наталія Руденко
Наталія Руденко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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