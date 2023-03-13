Квитки на польські потяги PKP Intercity продаватимуть в магазинах — Finance.ua

Квитки на польські потяги PKP Intercity продаватимуть в магазинах Сьогодні 09:15 — Особисті фінанси

Квитки на польські потяги PKP Intercity продаватимуть в магазинах

Подорожувати залізничними лінями PKP Intercity стане ще простіше. Польський перевізник розширює мережу точок продажу квитків.

Так, польська компанія PKP Intercity хоче, щоб квитки на потяги можна було придбати не лише безпосередньо у перевізника, а й у магазинах, кіосках чи навіть на АЗС.

Що відомо про PKP Intercity

Це найбільший польський залізничний оператор, який забезпечує сполучення між великими містами та популярними туристичними центрами Польщі, а також дозволяє подорожувати Європою. У 2022 році послугами перевізника скористалися майже 60 мільйонів пасажирів.

Де продаватимуть квитки на потяги PKP Intercity

Нова формула агентського продажу квитків адресована компаніям, які мають власну або партнерську мережу дистрибуції товарів чи послуг. Також серед умов — мати не менш як 50 стаціонарних точок і досвід продажу послуг сторонніх організацій.

Відтак, у перспективі квитки на потяги PKP Intercity можна буде знайти у найближчому газетному кіоску, в мережі продуктових магазинів, на заправках чи навіть у готелях. І, звісно, у залізничних касах.

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«Для потенційних партнерів — це можливість продавати квитки перевізника, популярність якого постійно зростає, на зрозумілих і привабливих умовах. Наша дотеперішня співпраця з партнерами за єдиними комерційними умовами та розвиток дистанційних каналів продажу свідчить про те, що мандрівники дуже охоче користуються новими можливостями придбання квитків PKP Intercity», — каже Томаш Гонтарж з правління PKP Intercity.

Телеканал 24 За матеріалами:

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