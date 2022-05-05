Курс долара знижується до основних валют після рішення ФРС щодо ставок — Finance.ua
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Курс долара знижується до основних валют після рішення ФРС щодо ставок

Вчора 15:05Валюта
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Індекс долара виріс 4 травня до кошика основних світових валют на 0,9% після того, як Федеральна резервна система підвищила ставки на 50 базисних пунктів до 0,75-1,0%. Долар дешевшає, оскільки ФРС відмовилася від ідеї ще більш значного підвищення в майбутньому.
Про це повідомляє Reuters.
Очікування підвищення ставок ФРС сильно вплинули на ринки в цьому році і призвели до зростання долара. У порівнянні з кошиком його конкурентів цього року він виріс більш ніж на 7%.
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Але долар ослаб після того, як ФРС оголосила про своє рішення підняти процентні ставки на 50 базисних пунктів. Хедж-фонди урізали розширені довгі позиції після того, як голова ФРС Джером Пауелл заявив журналістам, що не розглядається підвищення на 75 базисних пунктів у майбутньому.
Засідання не стало справжнім сюрпризом, але було трохи менш яструбиним, ніж очікувалося. І хоча підвищення на 75 б.п. більше не буде обговорюватися на засіданні ФРС в червні, дані по інфляції і напрямок війни Росії проти України будуть визначати наступні рішення ФРС, кажуть аналітики Mirabaud.

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За матеріалами: РБК-Україна
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