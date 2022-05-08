Курс Bitcoin обвалився майже до 34 тис. доларів — Finance.ua
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Курс Bitcoin обвалився майже до 34 тис. доларів

Вчора 15:34Технології&Авто
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8 травня вранці курс головної криптовалюти продовжив своє падіння і опустився до позначки 34 274 долари, згідно з даними біржі Binance.
Нагадаємо, у п’ятницю курс Bitcoin різко опустився до 37 000 доларів і протримався не нижче 36 000 протягом суботи. Вночі за один Bitcoin давали менше 36 000 доларів, а вранці курс просів ще нижче.
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За тиждень курс упав на 10%, а ринкова капіталізація склала 654 млрд доларів.
Разом з Bitcoin впав і ефір, який подешевшав на тиждень на 9% і зараз торгується за 2538 доларів. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 306 мільярдів доларів.

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Антирекорди за падінням встановили Cronos (-26%), STEPN (-26%), Nexo (-20%), Terra (-19%), Kadena (-18%), Arweave (-17%). Solana подешевшала на 14%, Shiba Inu стала дешевшою на 11%.
За матеріалами: iXBT.com
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