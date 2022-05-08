Експерти прогнозують «вражаюче» падіння Bitcoin — Finance.ua

Експерти прогнозують «вражаюче» падіння Bitcoin

Вчора 15:02 — Казна та Політика

Експерти прогнозують «вражаюче» падіння Bitcoin, www.pexels.com

Bitcoin у п’ятницю прорвався нижче ключового рівня підтримки після того, як у четвер у США відбувся великий розпродаж акцій, що налякало криптовалютний ринок і призвело до падіння BTC приблизно на 10%.

За даними Coin Metrics, у п’ятницю Bitcoin упав менше ніж на 1% до $35 944,12. Ефіріум знизився на 1,2%, до $2683,96.

Ці рухи були після болісного дня на Уолл-стріт, коли промисловий індекс Доу-Джонса втратив понад 1000 пунктів у четвер, а технологічно тяжкий Nasdaq упав на 5%. Обидва падіння стали найгіршими одноденними падіннями з 2020 року і відбулися після великих підйомів на попередній сесії. У п’ятницю Dow та Nasdaq знову впали.

Bitcoin, чия динаміка цін, як і раніше, сильно корелює з рухом фондового ринку, весь рік торгувався у вузькому діапазоні, намагаючись повернути собі максимуми кінця 2021 року на тлі розпродажу ринку в цілому.

«Ця кореляція з часом зруйнується, ви вже бачили, як бета-версія руйнується, тобто [якщо] Nasdaq впаде на 3%, криптовалюта не впаде на 9%, як це було минулого року. Але я думаю, що попереду ще більше болю», — пояснив Майкл Новограц, генеральний директор Galaxy Digital, в інтерв’ю CNBC «Squawk Box Friday».

Підвищення відсоткових ставок і посилення грошово-кредитної політики викликали побоювання, що економіка США може впасти у рецесію. Адже у середу Федеральна резервна система підвищила базову процентну ставку на піввідсотка, як і очікувалося.

Відразу після цього фондовий ринок зріс на тлі коментарів голови ФРС Джерома Пауелла, який заявив, що більш значне підвищення ставки на 75 базисних пунктів наразі не розглядається. Втім, до четверга інвестори морально підготувалися до посилення ставок цього року та стерли всі досягнення ралі ФРС.

«Що відрізняється від 2008 року, від 2001 року, від криз COVID, то це те, що кавалерійських наскоків зараз немає. Немає гігантського вливання ліквідності, щоб створити V-подібну форму, ми падатимемо, а потім будемо перемелюватися, поки не з’явиться нова історія, а потім знову злітати. Буде не так приємно заглиблюватися і купувати на мінімумі. Якби ви зробили це після Covid, то за вісім тижнів виглядали б як герой. Там не так багато угод з героями», — пояснив Новограц.

Незважаючи на страх і невизначеність на ринку, інтерес установ та довгострокових власників до криптовалют залишається високим.

За словами Вілла Клементе, провідного аналітика Blockware Solutions, обсяг пропозиції Bitcoin, який не змінювався як мінімум рік, досяг історичного максимуму. Він також зазначив, що пропозиція з боку довгострокових власників також збільшилася, незважаючи на зниження вартості. Це свідчить про перехід пропозиції від основних покупців до довгострокових власників.

За словами Віджая Айяра, віце-президента з корпоративного розвитку та міжнародних зв’язків криптобіржі Luno, Bitcoin втратив ключовий рівень, впавши нижче за $37 500, що може означати рух вниз протягом наступних кількох днів. За його словами, наступна зупинка вниз — $30 000, але якщо Bitcoin не втримається на цьому рівні, він може впасти до $25 000.

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