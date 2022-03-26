Кулеба закликав до бойкоту Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon за відмову піти з рф — Finance.ua

Кулеба закликав до бойкоту Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon за відмову піти з рф

Вчора 14:33 — Казна та Політика

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав споживачів у усьому світі бойкотувати Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon за відмову піти з російського ринку.

Про це він написав у Twitter.

«Своєю відмовою припинити бізнес-діяльність в Росії, Auchan Holding робить свідомий вибір й надалі спонсорувати російські звірства в Україні і отримувати кривавий прибуток. Я закликаю усіх споживачів і партнерів в усьому світі бойкотувати Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon», — заявив Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав до бойкоту Renault через відмову припинити роботу в росії.

Після цього Renault оголосив, що зупиняє роботу свого московського заводу.

Довідка Finance.ua:

Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадує про світові бренди, що попри загальне бойкотування рф, продовжують вести економічну діяльність на території країни-агресора.

🔺Французька компанія Leroy Merlin, що спеціалізується на продажу товарів для будівництва, не планує виходити з ринку рф.

🔺Французька компанія Decathlon, що спеціалізується на роздрібній торгівлі спортивними товарами, продовжує діяльність у рф, проте тимчасово блокує функцію інтернет-замовлень.

🔺Міжнародна торгівельна оптова компанія Metro Cash & CarryGmbH спонсорує агресора та водночас хизується на офіційному сайті тим, що допомагає українським захисникам продуктами.

🔺Французька мережа супермаркетів та гіпермаркетів Auchan залишається в рф, проте на офіційному сайті в Україні пише, що «працює з Україною в серці».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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