Кулеба закликав до бойкоту Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon за відмову піти з рф — Finance.ua

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав споживачів у усьому світі бойкотувати Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon за відмову піти з російського ринку.
Про це він написав у Twitter.
«Своєю відмовою припинити бізнес-діяльність в Росії, Auchan Holding робить свідомий вибір й надалі спонсорувати російські звірства в Україні і отримувати кривавий прибуток. Я закликаю усіх споживачів і партнерів в усьому світі бойкотувати Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon», — заявив Кулеба.