Кулеба закликав до бойкоту Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon за відмову піти з рф — Finance.ua
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Кулеба закликав до бойкоту Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon за відмову піти з рф

Вчора 14:33Казна та Політика
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Кулеба закликав до бойкоту Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon за відмову піти з рф
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав споживачів у усьому світі бойкотувати Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon за відмову піти з російського ринку.
Про це він написав у Twitter.
«Своєю відмовою припинити бізнес-діяльність в Росії, Auchan Holding робить свідомий вибір й надалі спонсорувати російські звірства в Україні і отримувати кривавий прибуток. Я закликаю усіх споживачів і партнерів в усьому світі бойкотувати Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon», — заявив Кулеба.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав до бойкоту Renault через відмову припинити роботу в росії.
Після цього Renault оголосив, що зупиняє роботу свого московського заводу.

Довідка Finance.ua:

  • Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадує про світові бренди, що попри загальне бойкотування рф, продовжують вести економічну діяльність на території країни-агресора.
  • 🔺Французька компанія Leroy Merlin, що спеціалізується на продажу товарів для будівництва, не планує виходити з ринку рф.
  • 🔺Французька компанія Decathlon, що спеціалізується на роздрібній торгівлі спортивними товарами, продовжує діяльність у рф, проте тимчасово блокує функцію інтернет-замовлень.
  • 🔺Міжнародна торгівельна оптова компанія Metro Cash & CarryGmbH спонсорує агресора та водночас хизується на офіційному сайті тим, що допомагає українським захисникам продуктами.
  • 🔺Французька мережа супермаркетів та гіпермаркетів Auchan залишається в рф, проте на офіційному сайті в Україні пише, що «працює з Україною в серці».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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