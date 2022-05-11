Кулеба: аргументи Угорщини проти нафтового ембарго надумані — Finance.ua

Кулеба: аргументи Угорщини проти нафтового ембарго надумані

Вчора 08:30 — Енергетика

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що якщо Угорщина не підтримує нафтове ембарго ЄС щодо росії, то своїми діями вона підіграє агресору.

Про це Кулеба заявив на пресконференції у Києві у вівторок.

«Всі зволікання з ухваленням шостого санкційного пакету є абсолютно неприпустимим. Всі аргументи про те, що нафтове ембарго у тому вигляді, в якому воно було запропоноване до ухвалення, зруйнує економіку Угорщини чи будь-якої іншої країни, є надуманими. ЄС запропонував гнучкий механізм запровадження нафтового ембарго, який якраз і враховує інтереси всіх держав-членів», — зауважив міністр.

Україна дуже сподівається, що найближчими днями рішення буде знайдене.

«Якщо його не буде знайдено, то нам всім залишиться зробити тільки один висновок: що Угорщина своєю непоступливою позицією просто підіграє Російській Федерації у її намаганнях зберегти нафтовий ринок Європейського Союзу», — додав Кулеба.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в понеділок, що вона досягла прогресу в переговорах з Віктором Орбаном щодо питання ембарго.

Вона особисто приїздила до Будапешта з метою домовитися з Угорщиною про підтримку нафтового ембарго проти Росії у шостому пакеті санкцій ЄС.

Угорщина, яка дуже залежить від російської нафти і газу, категорично проти нафтового ембарго у пакеті санкцій, навіть з винятками для Будапешта та декількох інших країн, яким найскладніше змінити постачальника.

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