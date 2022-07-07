Куди українці їдуть відпочивати влітку 2022 року — Finance.ua
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Куди українці їдуть відпочивати влітку 2022 року

Особисті фінанси
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Українці цікавляться відпочинком за кордоном у 5 разів менше, ніж до війни, кажуть представники турбізнесу. При цьому більшість відпочивальників — жінки з дітьми.
За даними червневого опитування порталу grc.ua, літню відпустку в цьому році планують усього 11% українців — рекордно низьке число, тоді як тур за кордон — лише 1% опитаних.

На курорти Європи — автобусами з України

Зараз все більше туроператорів пропонують поїхати в популярні країни, куди раніше ставили чартерні авіарейси. Наприклад, у туроператора TPG серед інших доступні автобусні тури в Італію, Хорватію, Албанію, Латвію.
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«Ринок України скоротився на 75-80% порівняно з постковідним 2021 роком. З решти 25% — це діти, мами і відсотків 5% — чоловіки непризовного віку. Природно, туристичний ринок змінився і переформатувався через неможливість перельотів з України. Заплановані так звані «автобусні чартери», — розповідає в коментарі РБК-Україна Олена Бойко, співзасновниця компанії «TPG».
Вона перераховує напрямки своєї компанії: Греція, Чорногорія, Туреччина, Болгарія. Туди можна досить швидко дістатися автотранспортом.
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Які країни користуються великим попитом цього літа

Найбільше серед турів у компанії «Пілігрим» цього літа продається «автобусна Болгарія» — це нижній ціновий сегмент, розповів РБК-Україна її керівник Павло Головненко.
«Також продаємо багато чартерних квитків із Європи, в першу чергу — з Кишинева. Переважно до Туреччини та Греції. Єгипет зараз дуже дорогий — думаю, не користується великим попитом через велику вартість самого перельоту», — пояснив він.
До речі, забронювати безплатно і купити квитки можна на INFOBUS. Там ви знайдете направлення в 45 країн.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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