Куди інвестувати у 2022 році? — Finance.ua

Куди інвестувати у 2022 році?

Вчора 17:11 — Особисті фінанси

Куди інвестувати у 2022 році?

Саме час починати думати про життя після нашої перемоги та накопичувати активи, що в ціні піднімуться в рази.

Які саме активи це можуть бути: нерухомість, цінні метали, акції, електронна валюта? Ви впевнені, що ефективні довоєнні капіталовкладення матимуть таку ж саму ціну й після нашої перемоги? Інвестиційний контрнаступ — тема другого дня онлайн конференції нерухомість, цінні метали, акції, електронна валюта? Ви впевнені, що ефективні довоєнні капіталовкладення матимуть таку ж саму ціну й після нашої перемоги? Інвестиційний контрнаступ — тема другого дня онлайн конференції «Мої фінанси під час війни: захист та контрнаступ — особистий план Маршалла» , що відбудеться 13 травня.

Наш спікер Михайло Пацан — керуючий активами, інвестор, співзасновник компанії «WOTAN» розкриє секрети джерел заробітку у 2022 році.

Михайло розкаже про останні тенденції, доходність, а також ризики крипто-індустрії: DeFi, NFT, DAO. Покаже на прикладах ефективність та підводні камені DeFi. Розкриє загадку NFT — що це таке: крипто-арт, чи білет в метавсесвіт? Та чи перспективними будуть капіталовкладення в це. Також мова йтиме про майбутнє DAO — цифрових компаній майбутнього.

Андрій Усенко — СЕО та засновник «Твоє коло», засновник «М’ясторія» розкриє секрети інвестування в земельні об’єкти, зокрема умови, обмеження, переваги та юридичні аспекти таких операцій. У своїй доповіді Андрій розкаже про: стан земельних відносин і агросектору під час війни та навіщо потрібна управляюча компанія; як диверсивікувати ризики та отримати більшу прибутковість; як євроінтеграційні процеси впливатимуть на вартість землі в Україні. Для предметного розуміння стану ринку землю буде презентовано порівняльну аналітику надійності і стабільності земельного активу, порівняно з іншими.

Нерухомість як капіталовкладення. Київ, Львів, Чернівці? Яке місто обрати? Про інвестування у нерухомість в Україні під час та після війни розкаже Володимир Копоть — СЕО та засновник проекту Monitor. Estate. У своєму виступі Володимир розкаже:

як війна змінила ринок нерухомості;

інвестування в нерухомість: так чи ні;

правила інвестування в нерухомість після війни;

нерухомість у Львові/ІФ/Чернівцях vs Київ, Харків...

компенсації за втрачене житло/інвестиції: міф чи реальність.

Михайло Федоров — інвестиційний аналітик розкаже як оцінити активи та побудувати систему їх вартості. Девіз фінансової грамотності сьогодення: дешеве треба скуповувати, а не продавати. Як побудувати систему координат вартості активів та викупити вигідні долі ринку, а також для кого інфляція страшніша: гривні чи доллара?

Про інструменти захисту для приватного інвестора на фондових ринках розкаже Богдан Сидоренко, директор Київської філії Freedom Finance.

Владислав Остапенко — Інвестиційний директор SI Capital надасть порівняльний аналіз інвестиційних інструментів, доступних українцям під час війни. А також розкриє секрети інвестування у воєнний та післявоєнний періоди.

Війна війною, а податки ніхто не відміняв. Партнер, фінансовий планер в iPlan.ua, автор блогу @Балади Економного Лицаря та колонки НВ:БІЗНЕС Сергій Мікулов розкаже про оподаткування доходів, а також санкції за їх несплату.

А також ще багато безцінної інформації про фінанси у воєнний період на онлайн конференції «Мої фінанси під час війни. Інвестиційний контрнаступ».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.