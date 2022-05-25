Криза через війну в Україні може призвести до дефолту понад 70 країн – ООН — Finance.ua

Криза через війну в Україні може призвести до дефолту понад 70 країн – ООН

Вчора 14:34 — Світ

Кризи з продовольством, паливом та фінансами, спричинені або посилені війною в Україні, загрожують спровокувати заворушення у більш бідних країнах та призвести до дефолту більш ніж 70 держав.

Про це на Всесвітньому економічному форумі у Давосі сказав адміністратор Програми розвитку ООН Ахім Штайнер, повідомляє The Wall Street Journal

«Ми щосили намагаємося реагувати таким чином, щоб це відповідало масштабам кризи. У багатьох економік, що розвиваються, просто не залишилося грошей», — сказав Штайнер.

За його словами, висока інфляція та відсоткові ставки можуть призвести до дефолту понад 70 країн. Раніше на тлі масових протестів дефолт уже оголосила Шрі-Ланка.

росія блокує порти України, що створює дефіцит і призводить до зростання цін у таких країнах, як Єгипет, які майже повністю залежать від імпорту.

На цьому фоні, пише видання, світові ціни на зерно цього року виросли на 50% і наблизилися до рекордних показників. Кукурудза подорожчала на 32%, а соя — на 26%.

Окрім того, дорожчають енергоресурси. А дефіцит енергоресурсів, у свою чергу, прискорює продовольчу інфляцію через подорожчання добрив, при виробництві яких використовується природний газ.

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«Триголова гідра» енергії, їжі та боргу" приведе до колапсу сімейних доходів і державних послуг у багатьох країнах, що розвиваються", — сказав президент Open Society Foundations Марк Маллок-Браун.

Виконавчий директор великого виробника добрив Yara International ASA Свейн Торе Холсетер заявив, що світ переживає тяжку продовольчу кризу. І навіть якщо зараз в Україні буде відновлено мир, все одно знадобиться значний час, щоб відновити лінії поставок, які підтримують глобальну харчову промисловість.

«Продовольство — це зброя на війні, і тепер ми це бачимо», — сказав Холсетер.

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