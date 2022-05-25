Криза через війну в Україні може призвести до дефолту понад 70 країн – ООН — Finance.ua

«Триголова гідра» енергії, їжі та боргу" приведе до колапсу сімейних доходів і державних послуг у багатьох країнах, що розвиваються", — сказав президент Open Society Foundations Марк Маллок-Браун.
Виконавчий директор великого виробника добрив Yara International ASA Свейн Торе Холсетер заявив, що світ переживає тяжку продовольчу кризу. І навіть якщо зараз в Україні буде відновлено мир, все одно знадобиться значний час, щоб відновити лінії поставок, які підтримують глобальну харчову промисловість.
«Продовольство — це зброя на війні, і тепер ми це бачимо», — сказав Холсетер.