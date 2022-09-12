Криптовалютний аналітик назвав причину, чому Bitcoin падатиме в найближчі місяці — Finance.ua

Криптовалютний аналітик назвав причину, чому Bitcoin падатиме в найближчі місяці Вчора 12:12 — Фінтех і Картки

Криптовалютний аналітик назвав причину, чому Bitcoin падатиме в найближчі місяці

Криптовалютний трейдер та експерт Джо Баргейн спрогнозував подальший рух курсу Bitcoin. Аналітик заявив: учасникам ринку не варто тішитись від того, що вартість цифрового золота зросла з $18 000 до $21 600 за останні дні. За його словами, флагманська віртуальна валюта буде волатильною найближчим часом.

Баргейн вневнений, що у зв’язку з економічною ситуацією у світі не можна говорити про подальше зростання курсу Bitcoin. Федеральна резервна система (ФРС) пропагує жорстку політику, і це не може не позначитися як на традиційному фондовому ринку, так і на криптовалютному. За його словами, найближчими місяцями вартість ВТС планомірно знижуватиметься.

Баргейн зазначив, що, згідно з його довгостроковим прогнозом, курс BTC знизиться до $10 000. Локальне цінове дно буде досягнуто навесні 2023 року. Після цього перша криптовалюта почне торгуватись у боковику протягом тривалого часу.

Ключовий вплив на рух вартості віртуальної монети надасть черговий халвінг, який відбудеться лише за 2 роки, навесні-літом 2024 року.

Купуйте, торгуйте та зберігайте понад 600 криптовалют на Binance. Саме ця платформа вважається найбільшою та найпопулярнішою в світі. При цьому біржа пропонує чимало бонусів своїм користувачам. Так, наприклад, ви можете торгувати Bitcoin без комісій.

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.