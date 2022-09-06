Дохідність Bitcoin за останні п’ять років перевершила акції великих банків на 550% — Finance.ua

Дохідність Bitcoin за останні п’ять років перевершила акції великих банків на 550% 06.09.2022, 21:00

Показник п’ятирічної рентабельності інвестицій у Bitcoin вище акцій п’яти провідних банків у середньому на 549,35%. Згідно з даними інструменту Finbold ROI.

Зокрема, криптовалюта Bitcoin має найвищу прибутковість порівняно з банками Wells Fargo у 839,17% та з Citi — 728,34%.

Прибутковість Bitcoin відносно Goldman Sach склала 407,46%, далі йде JPMorgan з 402,06%. Bank of America знаходиться на п’ятому місці серед акцій п’яти найбільших банків, при цьому прибутковість Bitcoin на 369,75% вища. Відсоткові значення показують, наскільки п’ятирічна інвестиція в BTC є прибутковішою від інвестицій в акції традиційних банків.

Незважаючи на те що Bitcoin є волатильним активом, багато інвесторів в акції включають його у свій портфель. Частково це пов’язано зі здатністю криптовалют приносити експоненційну прибутковість за короткий період.

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