Криптовалюта EthereumMax виросла на 123% після сварки регулятора та Кім Кардаш’ян — Finance.ua
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Криптовалюта EthereumMax виросла на 123% після сварки регулятора та Кім Кардаш’ян

Фінтех і Картки
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Криптовалюта EthereumMax виросла на 123% після сварки регулятора та Кім Кардаш’ян
Криптовалюта EthereumMax виросла на 123% після сварки регулятора та Кім Кардаш’ян
Вартість криптовалюти EthereumMax (EMAX) збільшилась на 123% — все через новини про сварку Комісії з цінних паперів і бірж США з американською зіркою Кім Кардаш’ян. Через незаконне рекламування EMAX представники SEC оштрафували Кардаш’ян на $1,26 мільйона.
На момент написання новини EMAX торгується за $0,5841, піднявшись у ціні завдяки розвитку епопеї зі SEC та Кім Кардаш’ян. Як проінформувало відомство, Кардаш’ян не розкрила інформацію про те, що їй заплатили $ 250 000 за рекламну публікацію про токени EMAX на її сторінці в Instagram. Пост Кардаш’ян містив посилання на сайт EthereumMax, де потенційним інвесторам пропонувалися інструкції з купівлі токенів. В ухвалі SEC зазначили, що Кардаш’ян порушила федеральне положення про боротьбу з незаконною рекламою.
На початку серпня команда юристів Кардаш’ян виступила за відхилення 10 позовів, висунутих проти інфлюенсерки. Ключовим моментом стали «історії» Кардаш’ян в Instagram
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«Важливо те, що жоден з названих позивачів не доводить у своєму позові, що перегляд Instagram роликів Кардаш’ян вплинув на їх рішення купити токени», — підкреслили юристи.
Щодо EthereumMax, цей токен працює на блокчейнах Ethereum та Arbitrum, запущений анонімними розробниками у 2021 році. У травні минулого року ціна EMAX досягла історичного максимуму, зафіксувавшись на позначці $0,92 після рекламної кампанії та публікацій інфлюенсерів у соціальних мережах. Потім вартість швидко впала на 99% і відтоді не відновлювалася аж дотепер. Токен доступний лише на децентралізованих біржах (DEX) та одиничних торгових майданчиках.
За матеріалами:
noworries
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