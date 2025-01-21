Криптопісочницю на Пхукеті буде запущено в жовтні 2025 року — Finance.ua

Криптопісочницю на Пхукеті буде запущено в жовтні 2025 року Сьогодні 02:19 — Криптовалюта

Криптопісочницю на Пхукеті буде запущено в жовтні 2025 року

Пілотний проєкт із використання криптоактивів на острові Пхукет, Таїланд, буде запущено в жовтні 2025 року.

Про це повідомляє Bangkok Post з посиланням на заяву колишнього прем’єр-міністра країни Таксіна Чіннавата.

Цей проєкт було анонсовано на початку січня 2025 року. Він передбачає запуск криптопісочниці, в рамках якої туристи зможуть використовувати цифрові активи для оплати товарів і послуг.

Однак для цього споживачам потрібно зареєструватися на місцевій платформі та пройти верифікацію. Конвертацією у фіат займеться кліринговий центр. Хто саме з постачальників послуг братиме участь у пілотному проєкті, на момент написання не відомо. Хоча Нірун Фуваттананукул, генеральний директор Gulf Binance, гаряче вітав ідею.

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У Bangkok Post зазначили, що Чіннават активно підтримує ініціативу і вважає, що впроваджувати криптоактиви слід якомога швидше. В іншому разі найкращі уми в цій сфері виїдуть у США, додав політик.

Він також натякнув про якісь «розмови» в цьому напрямку, які ведуться в Асоціації держав Південно-Східної Азії. Сам Чіннават закликав країн-учасниць цього блоку до якнайшвидшого впровадження регулювання криптосфери.

Політик вважає, що запуск цієї пісочниці є вкрай важливим кроком у розвитку цифрової економіки Таїланду.

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