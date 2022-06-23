Криптомільярдер Бенкман-Фрід спрямує $750 млн на порятунок двох криптофірм BlockFi та Voyager Digital — Finance.ua
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Криптомільярдер Бенкман-Фрід спрямує $750 млн на порятунок двох криптофірм BlockFi та Voyager Digital

Фінтех і Картки
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Криптомільярдер Бенкман-Фрід спрямує $750 млн на порятунок двох криптофірм BlockFi та Voyager Digital
Криптомільярдер Бенкман-Фрід спрямує $750 млн на порятунок двох криптофірм BlockFi та Voyager Digital
Мільярдер Сем Бенкман-Фрід, голова криптобіржі FTX, підписав угоди про порятунок двох компаній, що працюють із цифровими активами — BlockFi та Voyager Digital. Квазібанку BlockFi криптобіржа відкриє відновлювану кредитну лінію на $250 млн, Voyager Digital отримає $500 млн.
Про це пише CNBC.
Фінансування допоможе BlockFi «орієнтуватися на ринку з позиції сили», заявив криптомльярдер. Він вважає своїм обовʼязком захищати екосистему цифрових активів та її клієнтів.
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Зак Прінс, співзасновник і генеральний директор BlockFi, сказав, що угода з FTX була більше, ніж просто рятувальне коло, вона стане початком майбутньої співпраці та інновацій двох компаній.
Alameda Research Бенкмана-Фріда надасть Voyager Digital фінансування в розмірі $500 млн. Це кредитна лінія в розмірі $200 млн і стейблкоїнів, забезпечених доларами США, — USDC, а також окремий оборотний фонд у 15 000 біткоїнів (близько $300 млн).
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Довідка Finance.ua:

  • Сем Бенкман-Фрід — один із найбагатших криптомільярдерів;
  • Forbes оцінював його статки в $20,5 млрд. Криптобіржа FTX досягла оцінки в $32 млрд на початку 2022 року.
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За матеріалами:
Forbes.ua
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