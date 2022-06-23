Криптомільярдер Бенкман-Фрід спрямує $750 млн на порятунок двох криптофірм BlockFi та Voyager Digital — Finance.ua

Криптомільярдер Бенкман-Фрід спрямує $750 млн на порятунок двох криптофірм BlockFi та Voyager Digital Вчора 19:30 — Фінтех і Картки

Криптомільярдер Бенкман-Фрід спрямує $750 млн на порятунок двох криптофірм BlockFi та Voyager Digital

Мільярдер Сем Бенкман-Фрід, голова криптобіржі FTX, підписав угоди про порятунок двох компаній, що працюють із цифровими активами — BlockFi та Voyager Digital. Квазібанку BlockFi криптобіржа відкриє відновлювану кредитну лінію на $250 млн, Voyager Digital отримає $500 млн.

Про це пише CNBC

Фінансування допоможе BlockFi «орієнтуватися на ринку з позиції сили», заявив криптомльярдер. Він вважає своїм обовʼязком захищати екосистему цифрових активів та її клієнтів.

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Зак Прінс, співзасновник і генеральний директор BlockFi, сказав, що угода з FTX була більше, ніж просто рятувальне коло, вона стане початком майбутньої співпраці та інновацій двох компаній.

Alameda Research Бенкмана-Фріда надасть Voyager Digital фінансування в розмірі $500 млн. Це кредитна лінія в розмірі $200 млн і стейблкоїнів, забезпечених доларами США, — USDC, а також окремий оборотний фонд у 15 000 біткоїнів (близько $300 млн).

Довідка Finance.ua:

Сем Бенкман-Фрід — один із найбагатших криптомільярдерів;

Forbes оцінював його статки в $20,5 млрд. Криптобіржа FTX досягла оцінки в $32 млрд на початку 2022 року.

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