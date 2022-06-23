Аналітики допустили падіння ціни біткойна до $10 350 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Аналітики допустили падіння ціни біткойна до $10 350

Фінтех і Картки
447
Дослідники Arcane Research зіставили просідання першої криптовалюти в минулих ринкових циклах. На їхню думку, потенціал зниження ціни біткойна зберігається до позначки $10 350.
«Протягом 13-річної історії біткойн пройшов через кілька циклів „бум-спад“. Поточна 222-денна просадка на 73% може здатися болісною. Проте ходлери тестувалися набагато жорсткіше у 2013 та 2017 роках», — написали експерти.
За їхніми спостереженнями, після піку в листопаді 2013 року ціна криптовалюти досягла дна, просівши на 85% протягом 407 днів.
Ведмежий ринок, що послідував за позначкою $20 000 у грудні 2017 року, був схожим за своїми характеристиками. За 364 дні цифрове золото подешевшало на 84%.
«Якщо біткойн прямує за траєкторією цих циклів, дна може бути досягнуто десь наприкінці четвертого кварталу 2022 року на позначці в $10 350».
— заначили аналітики.

Вони помітили, що останніми роками на біткойн стали більше впливати макрофактори: фінансові ринки, зміни ставки ФРС, вибори в США та регулювання криптоіндустрії.
Представники Arcane Research наголосили, що поточний квартал став найгіршим для інвесторів за всю історію першої криптовалюти.
До речі, якщо ви хочете заробляти на криптовалютах більше, приєднуйтесь до CoinSmart — універсального магазину для вашого крипто-портфеля: купівля, продаж та відстеження.
Хочу користуватися платформою для торгівлі криптовалютою Coinsmart.
За матеріалами:
Forklog
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.