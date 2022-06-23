Аналітики допустили падіння ціни біткойна до $10 350 — Finance.ua

Аналітики допустили падіння ціни біткойна до $10 350 Вчора 05:00 — Фінтех і Картки

до позначки $10 350. Дослідники Arcane Research зіставили просідання першої криптовалюти в минулих ринкових циклах. На їхню думку, потенціал зниження ціни біткойна зберігається

«Протягом 13-річної історії біткойн пройшов через кілька циклів „бум-спад“. Поточна 222-денна просадка на 73% може здатися болісною. Проте ходлери тестувалися набагато жорсткіше у 2013 та 2017 роках», — написали експерти.

За їхніми спостереженнями, після піку в листопаді 2013 року ціна криптовалюти досягла дна, просівши на 85% протягом 407 днів.

Ведмежий ринок, що послідував за позначкою $20 000 у грудні 2017 року, був схожим за своїми характеристиками. За 364 дні цифрове золото подешевшало на 84%.

«Якщо біткойн прямує за траєкторією цих циклів, дна може бути досягнуто десь наприкінці четвертого кварталу 2022 року на позначці в $10 350». — заначили аналітики.

Вони помітили, що останніми роками на біткойн стали більше впливати макрофактори: фінансові ринки, зміни ставки ФРС, вибори в США та регулювання криптоіндустрії.

Представники Arcane Research наголосили, що поточний квартал став найгіршим для інвесторів за всю історію першої криптовалюти.

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