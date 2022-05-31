Криптоінвестор-мільярдер Білл Міллер: зміна алгоритму Ethereum дасть одну важливу перевагу Bitcoin — Finance.ua

Криптоінвестор-мільярдер Білл Міллер: зміна алгоритму Ethereum дасть одну важливу перевагу Bitcoin

Вчора 18:40 — Фінтех і Картки

Криптоінвестор-мільярдер Білл Міллер: зміна алгоритму Ethereum дасть одну важливу перевагу Bitcoin

Легендарний інвестор Білл Міллер заявив, що перехід Ethereum від тестової мережі Proof of Work на алгоритм Proof of Stake позбавить його однієї величезної переваги перед Bitcoin.

За словами експерта, майбутнє оновлення мережі Ethereum може збільшити фінансову нерівність — і це проблема, яку поки що не створює Bitcoin.

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«З Proof of Stake все інакше. Справа в тому, що всі рішення тоді ухвалюють багаті люди. І якщо у вас більше Ethereum, остаточне слово за вами. Це як якщо у вас найбільше акцій у компанії. Наприклад, якщо хтось володіє 50% акцій будь-якої компанії, він може вирішувати, що з нею буде, в якому напрямку вона розвиватиметься. Тому якщо ви, наприклад, володієте 50% Ethereum, то ви і вирішуєте, що з ним відбуватиметься, і ніхто інший», — розповів Білл Міллер.

Він додав, що це якраз та проблема, якої немає у Bitcoin, тому що це «демократичніша криптовалюта».

«Якщо у вас є Bitcoin, ви можете відправити їх будь-якій людині у світі. Потрібен лише телефон. Тому я вважаю цю криптовалюту страховим полісом від фінансових катастроф того чи іншого», — додав бізнесмен.

Варто зазначити, що у січні 2022 року Міллер заявив, що половина його статку лежить у Bitcoin.

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