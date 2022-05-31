Криптоінвестор-мільярдер Білл Міллер: зміна алгоритму Ethereum дасть одну важливу перевагу Bitcoin — Finance.ua

«З Proof of Stake все інакше. Справа в тому, що всі рішення тоді ухвалюють багаті люди. І якщо у вас більше Ethereum, остаточне слово за вами. Це як якщо у вас найбільше акцій у компанії. Наприклад, якщо хтось володіє 50% акцій будь-якої компанії, він може вирішувати, що з нею буде, в якому напрямку вона розвиватиметься. Тому якщо ви, наприклад, володієте 50% Ethereum, то ви і вирішуєте, що з ним відбуватиметься, і ніхто інший», — розповів Білл Міллер.
Він додав, що це якраз та проблема, якої немає у Bitcoin, тому що це «демократичніша криптовалюта».
«Якщо у вас є Bitcoin, ви можете відправити їх будь-якій людині у світі. Потрібен лише телефон. Тому я вважаю цю криптовалюту страховим полісом від фінансових катастроф того чи іншого», — додав бізнесмен.
Варто зазначити, що у січні 2022 року Міллер заявив, що половина його статку лежить у Bitcoin.