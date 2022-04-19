Криптобіржа Currency.com почала розривати договори з росіянами — Finance.ua

Біржа криптовалют оголосила про нові санкції проти росіян. Currency.com припинила проведення операцій та почала розривати договори в односторонньому порядку.
«Усі кошти на рахунку перекажуть на банківські рахунки, з яких відбувалися поповнення. До цього Currency.com зупинила відкриття нових рахунків для клієнтів із росії», — написав Федоров.
Нагадаємо, у березні одна з найбільших криптовалютних бірж Binance відключила від P2P транзакцій низку російських банків і платіжних систем. Обмеження запровадили для установ, які потрапили під санкції Заходу.