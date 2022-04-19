Криптобіржа Currency.com почала розривати договори з росіянами — Finance.ua

Криптобіржа Currency.com почала розривати договори з росіянами

Вчора 18:43 — Фондовий ринок

Криптобіржа Currency.com почала розривати договори з росіянами

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про нові санкційні заходи глобальної криптобіржі Currency.com щодо громадян рф.

Про це свідчить повідомлення в Telegram-каналі урядовця

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Біржа криптовалют оголосила про нові санкції проти росіян. Currency.com припинила проведення операцій та почала розривати договори в односторонньому порядку.

«Усі кошти на рахунку перекажуть на банківські рахунки, з яких відбувалися поповнення. До цього Currency.com зупинила відкриття нових рахунків для клієнтів із росії», — написав Федоров.

Нагадаємо, у березні одна з найбільших криптовалютних бірж Binance відключила від P2P транзакцій низку російських банків і платіжних систем. Обмеження запровадили для установ, які потрапили під санкції Заходу.

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