Криптобіржа Currency.com почала розривати договори з росіянами — Finance.ua
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Криптобіржа Currency.com почала розривати договори з росіянами

Вчора 18:43Фондовий ринок
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Криптобіржа Currency.com почала розривати договори з росіянамиКриптобіржа Currency.com почала розривати договори з росіянами
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про нові санкційні заходи глобальної криптобіржі Currency.com щодо громадян рф.
Про це свідчить повідомлення в Telegram-каналі урядовця.
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Біржа криптовалют оголосила про нові санкції проти росіян. Currency.com припинила проведення операцій та почала розривати договори в односторонньому порядку.
«Усі кошти на рахунку перекажуть на банківські рахунки, з яких відбувалися поповнення. До цього Currency.com зупинила відкриття нових рахунків для клієнтів із росії», — написав Федоров.
Нагадаємо, у березні одна з найбільших криптовалютних бірж Binance відключила від P2P транзакцій низку російських банків і платіжних систем. Обмеження запровадили для установ, які потрапили під санкції Заходу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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