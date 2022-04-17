Голова Єврокомісії розповіла про новий пакет санкцій проти рФ: чого очікувати — Finance.ua
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Голова Єврокомісії розповіла про новий пакет санкцій проти рФ: чого очікувати

Вчора 17:00Казна та Політика
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Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Євросоюз розглядає можливість введення санкцій проти «Сбербанку». Також ЄС має намір вдарити по енергетичному сектору.
«Ми продовжуємо розглядати банківський сектор, особливо Сбербанк, на частку якого припадає 37% російського банківського сектора. І, звичайно, це стосується енергетичних питань», — заявила вона.
При цьому вона додала, що ЄС розробляє «розумні механізми», щоб нафта також могла бути включена в наступний пакет санкцій проти росії.
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Нагадаємо, раніше міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив, що санкції проти росії поки дали слабкий ефект.
Крім того, прем’єр Італії Маріо Драгі заявив, що введені санкції покликані послабити росію, але вони не зупинять російські війська в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: РБК-Україна
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