Криптобіржа Coinbase скоротить 20% штату на тлі кризи на ринку — Finance.ua

Криптобіржа Coinbase скоротить 20% штату на тлі кризи на ринку Сьогодні 22:18 — Криптовалюта

Криптобіржа Coinbase скоротить 20% штату на тлі кризи на ринку

Криптобіржа Coinbase скоротить 20% штату у рамках другого великого раунду скорочень — гендиректор компанії Брайан Армстронг поскаржився на складну ситуацію на крипторинку і падіння доходів.

Про це пише CNBC.

Так, Армстронг вказав на нещодавній тиск на криптосектор через «недобросовісних учасників галузі», маючи на увазі збанкрутілу біржу FTX та її засновника Сема Бенкмана-Фріда.

«Крах FTX і пов’язане з ним зараження створили чорну пляму для галузі», — додав гендиректор компанії.

Біржа планує скоротити 950 робочих місць. Раніше Coinbase, в якій на кінець вересня працювало близько 4700 співробітників, вже скоротила 18% своєї робочої сили, посилаючись на необхідність управління витратами.

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«Озираючись назад, ми повинні були зробити більше», — сказав генеральний директор Брайан Армстронг в телефонному інтерв’ю CNBC.

«Найкраще, що ви можете зробити — це швидко реагувати, як тільки інформація стає доступною, і це те, що ми робимо в даному випадку», — додав він.

Ринки криптовалют були потрясені в останні місяці після краху одного з найбільших гравців галузі, FTX.

«У короткостроковій перспективі все ще існує багато страху на ринку», — вважає Армстронг.

Криптовалюти постраждали разом з акціями технологічних компаній, оскільки інвестори тікають від більш ризикованих активів на тлі більш широкого економічного спаду. За останній рік біткоїн впав на 58%, в той час як акції Coinbase впали більш ніж на 83%.

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