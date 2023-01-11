Криптобіржа Coinbase скоротить 20% штату на тлі кризи на ринку — Finance.ua

Криптобіржа Coinbase скоротить 20% штату на тлі кризи на ринку
Криптобіржа Coinbase скоротить 20% штату у рамках другого великого раунду скорочень — гендиректор компанії Брайан Армстронг поскаржився на складну ситуацію на крипторинку і падіння доходів.
Про це пише CNBC.
Так, Армстронг вказав на нещодавній тиск на криптосектор через «недобросовісних учасників галузі», маючи на увазі збанкрутілу біржу FTX та її засновника Сема Бенкмана-Фріда.
«Крах FTX і пов’язане з ним зараження створили чорну пляму для галузі», — додав гендиректор компанії.
Біржа планує скоротити 950 робочих місць. Раніше Coinbase, в якій на кінець вересня працювало близько 4700 співробітників, вже скоротила 18% своєї робочої сили, посилаючись на необхідність управління витратами.
«Озираючись назад, ми повинні були зробити більше», — сказав генеральний директор Брайан Армстронг в телефонному інтерв’ю CNBC.
«Найкраще, що ви можете зробити — це швидко реагувати, як тільки інформація стає доступною, і це те, що ми робимо в даному випадку», — додав він.
Ринки криптовалют були потрясені в останні місяці після краху одного з найбільших гравців галузі, FTX.
«У короткостроковій перспективі все ще існує багато страху на ринку», — вважає Армстронг.
Криптовалюти постраждали разом з акціями технологічних компаній, оскільки інвестори тікають від більш ризикованих активів на тлі більш широкого економічного спаду. За останній рік біткоїн впав на 58%, в той час як акції Coinbase впали більш ніж на 83%.
Поділитися новиною