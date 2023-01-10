Великі власники криптовалюти перестали купувати Bitcoin — Finance.ua
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Великі власники криптовалюти перестали купувати Bitcoin

Криптовалюта
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Великі власники криптовалюти перестали купувати Bitcoin
Великі власники криптовалюти перестали купувати Bitcoin
Згідно з даними криптовалютних аналітиків, великі інвестори припинили масово купувати BTC. Все через низьку ліквідність ринку. Враховуючи, що криптокити не здійснюють торгів з ВТС, будь-які великі ордери на купівлю чи продаж можуть істотно вплинути на вартість флагманської криптовалюти.
Що означає ліквідність ринку? Якщо ліквідність висока, цифровий актив можна швидко і легко купити чи продати, без особливого впливу на його ціну. Низька ліквідність означає, що криптовалюту купити чи продати швидко не вдасться, у такому випадку великі транзакції впливають на вартість активів.
За словами спеціалістів біржі Bitfinex, наразі глибина криптовалютного ринку (масштаб активності на ринку, що не викликає зміни рівня цін) надто низька. Тому будь-який великий ордер від інвесторів вдвічі сильніше вплине на графік ціни Bitcoin, ніж це було декілька місяців тому.
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«Становище Bitcoin зараз не на жарт лякає криптокитів, ризики для інвестицій яких значно зросли», — наголосили експерти Bitfinex.
Зауважимо, що у 2022 році інституційні інвестори вклали у криптовалюти лише $ 433 мільйони. Це стало найгіршим показником із 2018 року. Значне падіння розмірів інвестицій у 2022 році спричинене волатильністю ринку, великими потрясіннями в індустрії та помітним посиленням контролю з боку регуляторів. Саме тому, за словами експертів, скорочення крипто-інвестицій на 95%, порівняно з 2021 роком, цілком очікуване.

Які монети у 2022 показали найкращу прибутковість 🧐

За матеріалами:
noworries
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