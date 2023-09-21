Країни з найвищими цінами на iPhone — Finance.ua
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Країни з найвищими цінами на iPhone

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Звання країни, в якій встановлені найвищі ціни на iPhone, виборола Туреччина. У цій країні, де до вартості телефону додається понад 100% у вигляді податків, iPhone 15 Pro Max з 1 ТБ флеш-пам'яті пропонують приблизно за $3500.
Друге місце утримує Бразилія, де ціна становить $2900.
Третє в Індії з ціною $2400.
Telegram-канал «Порядок денний Туреччини» розповів, які податки включені у вартість даного iPhone 15 Pro Max з 1 ТБ флеш-пам'яті:
  • 1% від ціни телефону як збір для збереження культурної спадщини: 430 турецьких лір;
  • 12% від ціни телефону як збір на користь держтелеканалу TRT: 5213 турецьких лір;
  • 50% від ціни телефону як спеціальний податок на споживання (OTV): 24 328 турецьких лір;
  • 20% від ціни телефону як податок на додану вартість (KDV): 15 499 турецьких лір;
  • 10% від ціни — націнка самої компанії Apple в Туреччині: 4514 лір.
Виходить, що націнка складає близько 50 тисяч турецьких лір або 1850 доларів.
Важливо те, що iPhone з інших країн, що ввозяться в Туреччину, блокуються через певний час. Щоб вони працювали, потрібно сплатити мито, яке нещодавно злетіло до 20 000 лір або $750. Продаж нових смартфонів розпочнеться завтра, 22 вересня.
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За матеріалами:
Portaltele
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