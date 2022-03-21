Країни ЄС отримають ресурс для допомоги українським біженцям — Finance.ua

Країни ЄС отримають ресурс для допомоги українським біженцям

Вчора 17:48 — Світ

Країни ЄС отримають ресурс для допомоги українським біженцям

Європейська комісія оприлюднила пропозицію для всіх країн-членів ЄС скористатися можливостями так званого Інструменту ЄС з технічної підтримки (TSI) для надання допомоги та інтеграції біженців з України та для поступового позбавлення залежності від російських енергоносіїв.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії

«Реакція ЄС на російське вторгнення в Україну була швидкою, єдиною та потужною. Інструмент з технічної підтримки є гнучким засобом, який може застосовуватися у різних політичних умовах. Він готовий до використання, щоб допомогти країнам-членам у прийнятті та інтеграції людей, котрі рятуються від війни в Україні. Цей інструмент... допоможе скоротити залежність від вуглецевого пального, зокрема, з росії, шляхом збільшення інвестицій у джерела чистої енергії та в енергозберігаючі технології», — зауважила єврокомісар з питань рівного розвитку та реформ Еліза Феррейра.

Після цієї пропозиції країни-члени можуть звернутися до Єврокомісії із відповідними запитами щодо шляхів використання технічної підтримки.

Фінансування в рамках цієї програми може бути призначено, зокрема, щоб підвищити спроможності національних органів влади у швидкій адаптації біженців з України та для надання їм життєво важливих послуг, включаючи забезпечення житлом, доступ до освіти, медичного обслуговування та роботи. Це включає встановлення стандартизованих процедур визнання академічної кваліфікації біженців для її врахування на ринку праці.

Заявки щодо таких проєктів країни-члени можуть подати у Єврокомісію до 8 квітня цього року.

Другий напрямок технічного фінансування охоплюватиме поступове позбавлення країн-членів енергетичної залежності від росії. Це включає визначення ключових реформ та інструментів на національному, регіональному та транскордонному рівнях у рамках реалізації європейської енергетичної стратегії REPowerEU. Таке фінансування спрямується на проєкти з диверсифікації джерел постачання, прискорення переходу на поновлювальні джерела енергії та покращення енергоефективності. Відповідні заявки мають надійти в Єврокомісію вже до 24 березня.

Єврокомісія розгляне пропозиції від країн-членів, та надаватиме фінансування після їх ухвалення.

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