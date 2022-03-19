В Україні змінили порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік переселенців — Finance.ua

В Україні змінили порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік переселенців

Вчора 21:01 — Казна та Політика

Уряд ухвалив постанову, якою змінив порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Про це Офіс Омбудсмана поінформував у Телеграм

«З метою визначення правового статусу та забезпечення обліку осіб, які після введення воєнного стану перемістилися з регіонів, де проводяться активні бойові дії, Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 269 «Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи», — уточнюється у повідомленні.

Зокрема, у період дії воєнного стану, введеного указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», особам, які внаслідок війни перемістилися до інших регіонів, за їх бажанням надається довідка ВПО та вноситься відповідна інформація до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

«Ця реєстрація, внутрішньо переміщеної особи в першу чергу, необхідна для своєчасної соціальної виплати громадянам, яким виплати здійснюються через готівкові розрахунки», — зазначається у повідомленні.

Як інформують в установі, ці кроки уряд здійснив, зокрема, для:

своєчасної виплати пенсій, пільг, субсидій та державних соціальних допомог всім отримувачам,

продовження строків виплат всіх раніше призначених допомог на час дії воєнного стану без звернення людини,

впровадження спеціальних механізмів виплати пенсій та допомог тим, хто отримував їх за місцем проживання, але змінив його через бойові дії,

впровадження централізованого нарахування та виплати допомог для людей із територій, де через активні бойові дії органи соціального захисту не змогли провести нарахування та виплати, залучення та розподілу гуманітарної допомоги.

Уточнюється, що постановою КМУ від 11 березня 2022 року № 261 «Про затвердження Порядку та умов надання компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану» передбачені компенсації місцевим бюджетам вартості комунальних послуг, які надаються під час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану.

Зазначається, що право на отримання довідки мають особи, які з 24 лютого 2022 року перемістилися із регіонів, які визначені, зокрема в розпорядженні Уряду від 6 березня 2022 року № 204-р, а саме: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області та Київ.

За даними відомства, для отримання довідки особа може звернутися до: органів соціального захисту райдержадміністрацій (районних військових адміністрацій) та міських рад міст обласного значення; центрів надання адміністративних послуг; виконавчих органів сільських, селищних, міських рад або ЦНАП.

Окремо у відомстві зазначили, що наразі здійснюється доопрацювання інформаційних систем Мінсоцполітики для реалізації такого механізму, тому в Офісі Омбудсмена рекомендують наразі звертатися до органів соцзахисту РДА/РВА.

Окрім того, зазначається, що було передбачено можливість подавати звернення щодо включення інформації до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб через Портал Дія. У Офісі Омбудсмена уточнили, що наразі цей функціонал також доопрацьовується.

«Звертаємо увагу, що наразі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України „Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг“ від 01.10.2014 № 505 право на цю допомогу мають лише внутрішньо переміщені особи, що перемістилися раніше із Донецької, Луганської областей та АР Крим», — уточнюється у повідомленні.

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